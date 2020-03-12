|
Студентов БГУ госпитализировали для обследования на коронавирус
Источник материала: Партизан
По информации Минздрава, в Белгосуниверситете проводятся "санитарно-эпидемиологические мероприятия и обработка «контактов второго уровня»".
фото носит иллюстративный характер
Группа студентов, так называемые «контакты второго уровня», госпитализирована в госпиталь ветеранов для последующего тестирования на COVID19. Заболевших среди студентов - нет. Университет работает в обычном режиме, сообщает пресс-служба Минздрава.
В студенческих чатах ФМО БГУ ходят слухи о студенте с коронавирусом, часть студентов перевели на дистанционное обучение, сообщает телеграм-канал
Минздрав других подробностей не сообщает, напомнив, что имеет право информировать только об общем числе подтвержденных случаев. Информация же, которая позволяет идентифицировать пациента, не может быть представлена в соответствии с требованиями закона «О здравоохранении».
Тем временем
И это при том, что как раз накануне ВОЗ объявила пандемию
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации Минздрава, в Белгосуниверситете проводятся "санитарно-эпидемиологические мероприятия и обработка «контактов второго уровня»".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)