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В России – новый обвал рубля и акций
12.03.2020 13:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Котировки стремительно снижаются из-за коронавируса, снижения цен на нефть и запрета США на въезд из Европы.
Индекс Московской биржи упал более чем на 5% до 2367 пунктов, сообщает
Российский рубль подешевел по отношению к доллару на 1,7%, курс составил 74,6 рубля за доллар, евро подорожало на 1,9%, до 84 руб.
Глава российского правительства между тем завил, что у страны достаточно ресурсов для сохранения финансовой стабильности.
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Котировки стремительно снижаются из-за коронавируса, снижения цен на нефть и запрета США на въезд из Европы.
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