В России – новый обвал рубля и акций

Источник материала: Ежедневник

Котировки стремительно снижаются из-за коронавируса, снижения цен на нефть и запрета США на въезд из Европы.

Индекс Московской биржи упал более чем на 5% до 2367 пунктов, сообщает РБК . Индекс РТС просел на 7,8%, до 1001,69 пунктов. Незадолго до полудня он падал ниже этой отметки — впервые с июля 2017 года.

Российский рубль подешевел по отношению к доллару на 1,7%, курс составил 74,6 рубля за доллар, евро подорожало на 1,9%, до 84 руб.

Глава российского правительства между тем завил, что у страны достаточно ресурсов для сохранения финансовой стабильности.