ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп заявил об ограничении въезда на территорию США иностранцев из Европы

12.03.2020 14:41 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости США. С 13 марта Соединенные Штаты вводят запрет на въезд иностранцев на свою территорию из Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ограничения будут действовать 30 дней.

Из-за распространения коронавируса ВОЗ объявила пандемию

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая вечером 11 марта с телеобращением. Исключение будет сделано только для Великобритании.

Трамп заявил об ограничении въезда на территорию США иностранцев из Европы

Между тем ряд экспертов утверждают, что информация об опасности коронавируса слишком преувеличена. Например, в самом Китае эпидемия уже пошла на спад. В настоящий момент в стране болеют менее 15 тысяч. С момента начала вспышки болезнь победили почти 63 тысячи человек.

Трамп заявил об ограничении въезда на территорию США иностранцев из Европы

Люди в материале: Дональд Трамп

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. С 13 марта Соединенные Штаты вводят запрет на въезд иностранцев на свою территорию из Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ограничения...
 
Новости дня
Новости разные
 
Девушка смешно пошутила. Теперь её парню будет казаться, что за ним наблюдают
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика