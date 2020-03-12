Трамп заявил об ограничении въезда на территорию США иностранцев из Европы

Источник материала: СТВ

Новости США. С 13 марта Соединенные Штаты вводят запрет на въезд иностранцев на свою территорию из Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ограничения будут действовать 30 дней.

Из-за распространения коронавируса ВОЗ объявила пандемию

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая вечером 11 марта с телеобращением. Исключение будет сделано только для Великобритании.





Между тем ряд экспертов утверждают, что информация об опасности коронавируса слишком преувеличена. Например, в самом Китае эпидемия уже пошла на спад. В настоящий момент в стране болеют менее 15 тысяч. С момента начала вспышки болезнь победили почти 63 тысячи человек.



