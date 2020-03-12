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Вырастут ли цены на импортные продукты и какие курсы сейчас в обменниках. Главное по ситуации с валютой
Источник материала: Tut.by
Белорусский рубль сегодня на фоне падения цен на нефть и ситуации с коронавирусом снова
Чем закончились торги и какие курсы валют сейчас в обменниках
На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 12 марта белорусский рубль снова начал снижаться. Доллар подорожал до 2,3473 рубля (+ 1,43% или 0,0332 рубля), а евро — до 2,6471 рубля (+0,98% или 0,0257 рубля). Российский рубль снизился до 3,1656 белорусского рубля за 100 российских рублей (-2,18% или 0,0707 рубля).
Банки еще утром, сразу после первых результатов сегодняшних торгов,
Самый высокий курс продажи банком доллара сегодня утром составлял 2,4 рубля, а самый низкий — 2,35 рубля. 11 марта во второй половине дня максимальный и минимальный курсы продажи американской валюты
Сегодня утром самый высокий курс продажи банком евро был на уровне 2,73 рубля, а самый низкий — 2,655 рубля. Во второй половине дня 11 марта максимальный и минимальный курсы евро были 2,69 рубля и 2,624 рубля соответственно.
Сейчас дороже всего продает доллар Белгазпромбанк — по 2,402 рубля, а дешевле всего американская валюта стоит в обменниках Белагропромбанка и Банке ВТБ (2,36 рубля).
Самый высокий курс евр сейчас в Банк Решение (2,73 рубля) и Банк БелВЭБ (2,72 рубля), а самый низкий — у Технобанка и Абсолютбанка (2,66 рубля).
Что будет с ценами на продукты и технику
Торговые сети, которые продают продукты питания, отмечают, что цены не выросли, но не исключают их повышения на импорт. В первую очередь — из-за возможного роста цен у поставщиков.
— Пока что ситуация на валютном рынке не повлияла на стоимость товаров в наших магазинах. Продукция реализуется по прежним ценам. Однако из общения с поставщиками импортных товаров мы понимаем, что те готовятся повысить расценки. Какое решение мы примем в ответ, будет зависеть от различных факторов: что это за товар, насколько изменится цена, сильный ли бренд и т.д. Однако именно сейчас валютные тенденции на нас не отражаются, — отмечает директор по маркетингу сети магазинов «Соседи» Андрей Янюк.
— Цены на продукты питания в магазинах остаются на прежнем уровне. На сегодня у нас нет новых протоколов согласования цены от поставщиков. Так что товары стоят столько же, сколько и до роста курсов иностранных валют, — рассказывают в сети магазинов «Санта».
В торговых сетях, которые продают бытовую технику и электронику,
Курсы валют отразятся не только на стоимости товаров в сетевых магазинах, но и у средних и мелких предпринимателей. Однако не стоит ожидать резкого роста цен.
— Подорожала стоимость конвертации валюты, белорусский рубль падает — все это отразится на себестоимости закупаемых товаров, на оптовых ценах и, соответственно, на розничных. Это объективный процесс, от этого никуда не денешься, — говорит Владимир Карягин, председатель президиума высшего координационного совета союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства». — Но предприниматели прекрасно понимают, что при повышении цен они начинают упираться в потолок покупательной способности населения. И это предпринимателей очень беспокоит.
Получил зарплату, стоит ли покупать ли валюту или товары?
Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб ранее
— Судя по курсу валютной корзины, с самим белорусским рублем ничего не происходит, рост курсов доллара и евро компенсируется падением российского рубля. То есть это не обвал белорусского рубля, а влияние внешних факторов, — говорит он.
По словам эксперта, «чего ждать в ближайшие дни, не очень понятно». В целом, говорит Вадим Иосуб, готовиться к чему-либо уже поздно, потому что «все, что могло произойти, уже произошло».
— Максимальный рост иностранных валют уже произошел. Если у человека есть деньги, которые он хотел бы сберегать, моя рекомендация будет такой же, какую я мог бы дать неделю или месяц назад. Половину сбережений я бы положил на депозит в белорусских рублях с максимально возможной ставкой, а вторую половину разделил между долларом и евро, — советует Вадим Иосуб. — Если кто-то по старой привычке захочет «сберечь» деньги, купив холодильник или телевизор, то он эти деньги не сбережет, а потратит. Если у человека нет телевизора, он может купить телевизор, но в остальных случаях делать это не имеет смысла.
Что происходит на валютных рынках соседних стран
В России 12 марта на торгах на Мосбирже российский рубль значительно подешевел по отношению к евро и доллару. Впервые за четыре года доллар превысил отметку в 74,64 рубля (+2,33%), евро — 84,02 рубля (+2,25%),
Банк России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сегодня заявил, что собственных резервов России хватит на долгосрочную перспективу для сохранения финансовой стабильности, несмотря на низкие цены на нефть. Об этом он заявил в четверг на заседании правительства,
В Казахстане также продолжает расти курс доллара. Если 7−8 марта в обменниках Нур-Султана доллар стоил 382 тенге, 9 марта — уже 391−395 тенге, то сегодня — 398 — 402 тенге,
Заместитель председателя Казахстанской фондовой биржи Андрей Цалюк, комментируя ситуацию с падением тенге, отметил, что сейчас ситуация на мировых рынках очень волатильная, и никто не может точно сказать, что будет завтра. Причины — распространение коронавируса в мире, действия России по отказу от сделки с ОПЕК и возможный новый раунд переговоров по объемам добычи нефти, что напрямую повлияет на стоимость черного золота. А также напряженная ситуация вокруг военного конфликта в Сирии.
Министр нацэкономики Казахстана Руслан Даленов
Хроника событий последних дней на валютном рынке
Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже 9 марта
Белорусские банки 9 марта еще до окончания торгов начали
По итогам торгов 9 марта доллар и евро
Вечером 9 марта самый высокий курс продажи доллара в обменниках был 2,42 рубля, а евро — 2,77 рубля. В обменниках и магазинах с техникой и электроникой
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас днем 9 марта
В Нацбанке сказали, что наблюдают за ситуацией. Регулятор не намерен отказываться от реализации курсовой политики в режиме плавающего курса в связи с негативными внешнеэкономическими конъюнктурными факторами,
10 марта белорусский рубль
В среду, 11 марта, на торгах белорусский рубль
Банки
Ситуация с курсом белорусского рубля 11 марта
— В последнее время произошел отскок. [Рубль укрепился.] Никакой паники на валютном рынке нет. Очередей в обменных пунктах тоже нет. Ситуация будет выравниваться. Нацбанк проводит взвешенную валютную политику. Людям нет никакого смысла волноваться. Ситуация стабильная и предсказуемая, — считает премьер-министр Беларуси.
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Вырастут ли цены на импортные продукты и какие курсы сейчас в обменниках. Главное по ситуации с валютой
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