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Власти придумали, как пересадить беларусов на Tesla
Источник материала: KYKY>
Александру Лукашенко внесли на рассмотрение проект указа, который, как ожидается, побудит беларусов пересесть на электрокары. Главные тезисы документа
— освобождение от уплаты пошлины на допуск электромобилей к участию в дорожном движении;
— ставка НДС при ввозе электромобиля – ноль процентов;
— освободить от НДС зарядные станции;
— земельные участки для строительства зарядных комплексов – в аренду бесплатно;
— плата за парковку электромобилей в оборудованных местах – не взимается до 2026 года.
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Александру Лукашенко внесли на рассмотрение проект указа, который, как ожидается, побудит беларусов пересесть на электрокары. Главные тезисы документа приводит...
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