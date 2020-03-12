Власти придумали, как пересадить беларусов на Tesla

Источник материала: KYKY

Александру Лукашенко внесли на рассмотрение проект указа, который, как ожидается, побудит беларусов пересесть на электрокары. Главные тезисы документа приводит телеграм-канал «Пул Первого», близкий к администрации президента. Илон Маск, надеемся, доволен:

— освобождение от уплаты пошлины на допуск электромобилей к участию в дорожном движении;

— ставка НДС при ввозе электромобиля – ноль процентов;

— освободить от НДС зарядные станции;

— земельные участки для строительства зарядных комплексов – в аренду бесплатно;

— плата за парковку электромобилей в оборудованных местах – не взимается до 2026 года.

В начале недели мы рассказывали о совещании, на которое президент позвал правительство. Лукашенко с укором напомнил, что электротранспорт в Беларуси должным образом не развивается; видимо, указ – результат его замечания. Также президент объяснил, зачем хвастался своей «Теслой»: оказывается, он подталкивал «все общество к тому, что на это надо ориентироваться».

Uh no — Elon Musk (@elonmusk) September 6, 2019