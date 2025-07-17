«Мы потеряли трех ценных сотрудников и поняли, что переработки продолжаться не могут». Простой парень смог создать бизнес еще студентом и уже 18 лет развивает компанию с помошью человечности

Источник материала: ProBusiness



Руслан Миняжетдинов. Фото предоставлены героем статьи.

Руслан Миняжетдинов, CEO и Founder INET Studio, увлекся интернетом в школьные годы. Свое агентство он запустил уже студентом на 3 курсе, а сейчас среди клиентов — L`Oreal, Черноголовка, Bonduelle, Черкизово и другие большие бренды. Предприниматель рассказал «Про бизнес», как ему удалось вырастить свое дело в одного из лидеров рынка, не будучи «акулой» бизнеса, и какими принципами он руководствуется в работе с более чем 130 сотрудниками, живущими в разных городах.

«По книге я изучил принципы работы сети и понял, как создать собственный сайт»

— Моя семья часто переезжала по всему СССР. Я родился в Кемерово, но уже спустя несколько лет мы перебрались в Наро-Фоминск — город с населением 65 тысяч человек. Здесь я пережил все яркие моменты 90-х, свойственные тогда малым городам: улицы без освещения, подача воды по несколько часов в день…

Во время «тучных 2000-х» нефть выросла в цене, в страну полились инвестиции, но главное, что определило мою жизнь, — по регионам потянулся интернет. Тогда даже не верилось, что им можно пользоваться дома, а не в интернет-кафе. Пусть недолго из-за высокой стоимости, но своим — это впечатляло. Уже тогда, школьником, я всерьез им заинтересовался.

По купленной в ларьке книге я изучил принципы работы сети и понял, как создать собственный сайт. Моя мотивация заключалась в желании быть полезным миру и своему городу. Поэтому я создал Информационно-развлекательный сайт Наро-Фоминского района — ИРСН.

В 2002 году он перерос в более крупный проект — «Наро-Фоминск Online». Тогда же я познакомился с Сергеем Широковым, человеком, который, как и я, «болел» интернетом и планировал создать локальную сеть Наро-Фоминска — НараНет. Она, помимо прочего, давала возможность жителям города общаться в чате, обмениваться фильмами и играми.

Меня захлестнула идея создания такого проекта, и я стал помогать проводить локальную сеть по всему городу. Все развивалось с огромной скоростью: сотни людей хотели иметь интернет дома, абонентов становилось все больше. Но в 2003 году мне пришлось отказаться от работы, потому что я поступил в Московскую финансово-промышленную академию.

Первые серьезные деньги

Как и любому студенту, мне нужны были средства. И я придумал, как их заработать: на своем сайте Наро-Фоминск Online создал раздел: «Вам нужен компьютер? Обращайтесь». Также свои услуги по сборке и обслуживанию ПК я рекламировал, раскидывая листовки по почтовым ящикам. Мне нравилось собирать системники: это казалось похожим на LEGO. Каждый системник получается особенным: из разных частей я собирал своими руками работающий блок, который передавал клиенту. Общаясь с заказчиками, я постепенно осваивал азы клиентского сервиса.





Позднее, в типографии, где печатали мои листовки, я познакомился с Сергеем Ковалевым. Он, как позже выяснилось, развивал идею создания интернет-студии в нашем городе. Вскоре мы запустили с ним первый проект — сайт одной городской компании. Я стал менеджером зарождающейся интернет-студии «Ковалев и Раубель». У нас были клиенты как в Наро-Фоминске, так и в Москве.

С Сергеем мы проработали больше двух лет, но потом я осознал, что наши взгляды на будущие планы расходятся. Я понял, что нужно начинать свой проект, но уже в Москве. Так, осенью 2006 года появилась моя собственная интернет-студия. За 18 лет усердной работы она разрослась в аккредитованную IT-компанию с более чем 130 сотрудниками.

Переломный момент в жизни компании

INET Studio — это digital-агентство полного цикла. Мы работаем с крупными международными и российскими клиентами. В 2014 году мы изменили стратегию на рынке, перестали сотрудничать с нишевыми компаниями, а начали пробовать входить в пул крупных клиентов. Появление подобных заказчиков стало для нас переломным моментом. В 2016 году к нам обратилась крупная косметическая корпорация из Европы за реализацией своего бренд-медиа.

До нас проект работал медленно и неэффективно. За четыре дня мы провели анализ и нашли причину долгой загрузки, а в течение последующих пары недель исправили ситуацию. Тем самым продемонстрировали свою экспертизу, доказали, что способны успешно управлять проектами подобного масштаба. Далее к нам пришли с запросом на создание федеральных проектов для фармацевтов и врачей. Уже много лет INET Studio сотрудничает с L’Oreal, Bonduelle, Inglesina и другими мировыми брендами, мы любим показывать свою экспертизу и в российский брендах, например среди наших клиентов — Черкизово, Черноголовка и другие клиенты под NDA.

«Людям важно, чтобы их слышали»

С приходом крупных брендов нам пришлось перестроить все внутренние процессы. В работе с малым и средним бизнесом сотрудничество основывалось на постоянном общении с фаундерами. В крупном процессы строятся совсем по-другому, нужна большая ответственность, формализованность и структурность. Так мы пришли к реорганизации и созданию отделов. В компании появились веб-департамент, креативный департамент, отделы дизайна, SEO, SMM, а бухгалтеров и юристов объединили в полноценный бэк-офис.

С новой структурой поменялся и подход к персоналу. Поддержка и развитие сотрудников стало обязанностью руководителей подразделений. Людям необходимо, чтобы они могли прийти со своими предложениями, решениями и даже проблемами к руководству. Ежемесячно у нас проходят фидбэк-сессии, где «хэды» общаются напрямую с каждым сотрудником тет-а-тет.

Периодически я сам встречаюсь с работниками, разговариваю, спрашиваю, что хотелось бы улучшить. Так я получаю дополнительную информацию о работе подразделений и каждого члена коллектива. На поверхности ее может быть не видно, поэтому получается вынести важные инсайты о мотивации и развитии персонала.





К примеру, случается, что на такой личной встрече я узнаю, что какие-то нужды работника не были удовлетворены. Это демотивирует, у специалиста опускаются руки, он хуже выполняет работу.

Кроме того, встречи помогают увидеть потенциал человека. У нас есть масса примеров, когда талантливая молодежь в нашей компании из линейного сотрудника дорастает до руководителя на высоком посту. Замечая во время коммуникации и работы сильные стороны, мы предоставляем все условия для развития профессионального трека. Причем, человек может жить в своем родном городе и работать на удаленке. Наши сотрудники живут в Наро-Фоминске, Раменском, Жуковском, Костроме, Тюмени, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Ростов, Севастополе и других городах России.

«Меня пугает, что я могу потерять связь с сотрудниками и перестать узнавать их по лицам»

Меня радует, что людей становится все больше. В то же время пугает, что при масштабировании компании я могу потерять связь с сотрудниками и перестать узнавать их по лицам. В больших коллективах представители одного департамента часто не знают ничего о коллегах из другого, это приводит к проблемам в коммуникации. А мне всегда хотелось семейственности, душевности, и чтобы коллектив был дружным.

В компании мы видим в людях не шестеренки для работы механизма, а личности со своими проблемами, тревогами, счастьем и радостью. Для поддержки сотрудников у нас работают корпоративные программы. Например, мы предоставляем беспроцентную рассрочку на технику, программы ДМС и изучение иностранного языка, используем лицензионное ПО и покупаем подписки на сервисы.

Чтобы коллеги знали что делает каждый отдел, запустили корпоративный дайджест INET Pulse, где каждый руководитель рассказывает, чего мы добились, где был классно выполнен проект, а где мы получили важный опыт и сделали выводы. В этом году перед 8 марта вышел выпуск, в котором каждый сотрудник мог написать другому небольшое анонимное письмо — так получился большой и душевный сборник в 56 страниц.





И лайфхак: у нас есть финансовая подушка на полгода. Мы четко понимаем, что даже если все продажи остановятся, шесть месяцев мы точно останемся на плаву и сможем выплачивать людям зарплату.

«Переключение с работы на личную жизнь очень важно»

Выгорание неизбежно на любой работе, если отдавать ей много сил. У нас критический момент наступил примерно в 2017 году, когда мы брались за любой проект, трудились без выходных. В те годы из-за этого мы потеряли трех ценных сотрудников, которые могли бы быть с нами и сейчас, причем на руководящих позициях. Потеря таких кадров в какой-то мере вредит успеху компании. Это и дало сигнал о том, что переработки продолжаться дальше не могут. Мы стали внедрять четкое разделение рабочего и нерабочего времени, следить за загрузкой. Сейчас если есть необходимость работать в выходные — оплачиваем эти часы двойной ставкой.

Окончательно осознание, что нельзя работать 80−90% дня, ко мне пришло, когда я стал отцом. Дети требуют очень много времени и внимания. Сейчас выходные я провожу с семьей и стараюсь не отвечать на звонки, за исключением форс-мажоров.

Переключение с работы на личную жизнь очень важно. Необходимо вырабатывать комфортный для себя ритм жизни. Например, я не могу похвастаться, как многие успешные люди, тем, что встаю в пять утра и к обеду успеваю сделать половину дел. Я просыпаюсь в лучшем случае в восемь-девять утра, но и ложусь поздно — ближе к двум ночи. Мне комфортно работать и мыслить, когда все уже спят.

Также для меня важен каждый прием пищи — завтрак, обед, ужин, — я их не пропускаю. Кто бы что ни говорил, а еда дает силы для движения вперед.

Кроме того, от усталости спасает делегирование, но с ним у меня всегда были проблемы: мне казалось, что лучше меня никто не справится с работой. Ценность этого инструмента я понял только со временем. Сейчас я четко осознаю, что некоторые проекты лучше перепоручать опытным сотрудникам, которые могут взглянуть на задачу свежим взглядом. А я, если понадобится, смогу скорректировать что-то после.