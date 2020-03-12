Мы помним имя твоё…

Потомки воина-защитника много лет с благодарностью чтят память о нём

В истории этой карасуской семьи своя военная летопись, свой стяг Победы. Сознание современников отдельным памятным томом бережно хранит каждую летописную страницу ратного прошлого солдата их семьи, отдавшего жизнь за

мирное будущее наше настоящее.

Вклад карасулян

У Карасуского района богатая, одновременно славная и трагическая военная история. 3265 карасулян защищали Родину

на полях сражений в годы Великой Отечественной войны. Это им, великим и отважным, скромным и доблестным, отстоявшим свободу и подарившим нам жизнь и чистое небо над головой, мы обязаны за возможность спокойно

учиться и работать, создавать семьи, растить детей, радоваться мирному дню и безмятежной ночи. 965 карасуских воинов не вернулись домой, 470 до сей поры значатся в скорбном списке безвестно про павших. Они нашли свой

последний приют вдалеке от родимого края и отеческого дома: одни покоятся у городов на Неве и Волге, другим судьба уготовила гибель в застенках нацистских лагерей и братское бессмертие в Германии и Польше, а кому-то теперь поёт колыбельную украинский луговой лядвенец да шумят в изголовье белорусские белоствольные берёзки. Там, среди полевого мятлика, в стране Синеокой и обрёл вечный покой один из на ших земляков – Нурахмет Егзеков.

Было у отца два сына…

Старшим у Егзека и Жанкумус был Шарип, после него у четы родилась Айша, затем Нурахмет – младшенький, всеми

любимый. В нём не чаяли души не только родители, старшие брат и сестра, обожали и их дети – Кульбагиля, Культай, Сатвалда и Нурай, Кульзипа. Радушный, ласковый, добрый и весёлый – таким запечатлела в подсознании цепкая детская память образ дяди, воспоминания о котором повзрослевшие племянники пронесли через всю жизнь.





Хранительница памяти

На момент, когда Ну рахмет ушёл на фронт, Кульбагиле Дауметовой (в девичестве Егзековой) – старшей из племянников – было 17 лет. Потому, в силу возраста, в отличие от совсем маленьких двоюродных сестрёнок и братишки, прекрасно помнила многие моменты из довоенного общения с дядей. Эти воспоминания она хранила долгие годы и делилась ими. С её слов, младший сын Егзека был высоким и красивым, скромным, но справедливым. В семейном кругу Кульбагиля охотно рассказывала и истории из жизни старшего поколения Егзековых, из которых у потомков складывался свой портрет славного солдата их семьи.

И стало письмо песнью

Весточек с фронта от Нурахмета в маленькое казахстанское село приходило не много. В одном из писем он подробно

расспрашивал обо всех членах проживающего в кузубайском селе Ясное утро семейства, никого не забыл, к каждому обратился, всем адресовал своё внимание, а ещё просил, чтобы родные молились за него. Позже, уже в зрелом возрасте, Кульбагиляапа, отчаявшись ждать дорогого тате, придаст этому посланию авторский стихотворный окрас. И станет письмо песнью…

Почти восемь лет назад внучатые племянники Нурахмета Егзекова обратились к корреспонденту районного издания «Қарасу өңірі» Жанабаю Ахметову с просьбой на основании текста создать его литературную поэтическую версию, записанную на государственном языке. После личного общения с автором – Кульбагилёй Дауметовой и с её согласия на свет появится современная текстовка песни-посвящения. Слова же первозданного песенного произведения племянница Нурахмета напишет на обратной стороне единственного сохранившегося в семье его фотопортрета. За посланием-легендой придет еще одно письмецо – из госпиталя. Оно будет последним…





Семейная сага

Члены родового клана, получившего жизненное начало от Егзека и Жанкумус, знали о воине-защитнике немного. Согласно этим скупым данным, Нурахмет Егзеков родился на карасуской земле в 1901 году, до войны вместе с женой Кульжамилёй жил и работал в сельхозартели «Ясное утро». Вероломное нападение фашистской Германии ворвалось в семьи миллионов советских граждан, не обошло и скромных селян Егзековых. 20 января 1942 года Нурахмет вместе с другими мобилизованными односельчанами был отправлен на передовую. Уже в декабре этого же года семья получит извещение, что красноармеец Нурахмет Егзеков пропал без вести.

Пройдёт много лет с того чёрного дня, а Кульбагиля, надеясь на счастливый случай, будет с надеждой ждать дядю с войны. А потом из военкомата пришлют официальный документ, согласно которому погибший в бою солдат Егзеков похоронен в Минской области Белорусской ССР. В канун семидесятилетнего юбилея победного окончания Великой Отечественной войны родственники решили отыскать могилу двоюродного дедушки, написали в административный орган района, где по полученным данным находится захоронение, но ответа так и не получили. К слову, забегая вперед, отметим, что и на наше письмо, отправленное в ходе поисков, местная исполнительная организация по какой-то причине тоже не ответила. Полагаем, что из предоставленного списка мы просто выбрали недействующий почтовый ящик!

Пять лет назад попытка родных поставить скорбную точку в военном деле Нурахмета Егзекова не увенчалась успехом. Но в преддверии 75-летия Великой Победы усилиями редакции районной газеты «Қарасу өңірі» сделать это все-таки удалось.

Журналистская солидарность

Первыми на нашу просьбу-обращение откликнулись белорусские коллеги, логический путь к которым был несложным. Мы, принимая во внимание трудовую территориальную масштабность и огромный круг общения сотрудников печатного органа, отправили электронное послание с изложением нашего поискового интереса районной газете «Край смалявiцкi», координаты которой в интернет-каталоге имеются в свободном доступе. Ответ пришёл скоро. В нем заведующая отделом писем Марина Михайловская написала, что «… найти сведения о месте захоронения вашего земляка через военный комиссариат не удалось, но… Есть у нас в районе замечательная книга «Память», в которой собраны имена тех, кто погиб в жестоких освободительных боях на территории Смолевичского района. И вот на странице 454 данной книги есть запись о погибшем: Изеков Нурхамет, родился в 1901, погиб 4.07.1944 г. Похоронен в братской могиле в д. Красный Лужок (Чирвоный Лужок) Драчковского сельсовета Смолевичского района Минской области Республики Беларусь. В книге «Збор помнкаў гісторыі і культуры Беларусі» есть упоминание о данной братской

могиле: в. Чырвоны Лужок, Пятровіцкі сельсавет (теперь это Драчковский сельсовет).

БРАЦКАЯ МАГІЛА САВЕЦКІХ ВОІНАЎ (гіст.)

У цэнтры вёскі. Пахаваны 71 воін, якія загінулі ў 1944 г. у баях супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў». В подтверждение вышеизложенного Марина Михайловна прислала и фотоинформацию с книжных страниц. Несмотря на некоторые несоответствия, мы были уверены, что это именно наш солдат, ведь буквенные неточности в документации военного времени, к сожалению, были делом привычным, хотя велись в строжайшем порядке. Теперь, когда находясь

в шаге от результативного окончания поисков, необходимо было запастись терпением и дождаться фотоподтверждения с места братского захоронения. В этом нам помог автор другого ответного письма.

Марина ШАРИПОВА

Фото из архивов семьи

Дауметовых и редакции

«Қарасу өңірі»