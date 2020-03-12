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Сколько стоит экспертиза некачественного товара?

12.03.2020 15:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О защите прав потребителя говорили в программе «В обстановке мира».

Анна Суша: «У нас из поданных 222 исков за 2019 год по 4 искам было отказано, когда потребителю нельзя было помочь»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Процедура коммерциализации экспертизы товаров: насколько этот процесс коммерциализирован и насколько среднестатистический потребитель нашей страны может пользоваться такими услугами? Как это работает?

Сколько стоит экспертиза некачественного товара?

Анна Суша, председатель ОО «Белорусское общество защиты потребителей»:
Экспертных организаций очень много. Любое – так и Государственный комитет экспертиз, есть коммерческие структуры. Более того, при Белорусском обществе защиты потребителей также работают эксперты. Но дело в том, что это не какие-то там заоблачные цены. Составляется калькуляция на проведение той или иной работы, исходя из наших затрат. Вот, допустим, возникла проблема с одеждой, обувью – эксперт товаров народного потребления.

И наши экспертизы совсем недорого стоят – это 118 рублей. Да, если и составляется заключение при наличии недостатка, производственного дефекта – выдаётся заключение. И тогда продавец обязан возместить и стоимость экспертизы, и стоимость некачественного товара.

Люди в материале: Игорь Марзалюк, Анна Суша

 
 
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О защите прав потребителя говорили в программе «В обстановке мира». Анна Суша: «У нас из поданных 222 исков за 2019 год по 4 искам было отказано, когда потребителю...
 
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