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Сколько стоит экспертиза некачественного товара?
Источник материала: СТВ
О защите прав потребителя говорили в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Анна Суша, председатель ОО «Белорусское общество защиты потребителей»:
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О защите прав потребителя говорили в программе «В обстановке мира». Анна Суша: «У нас из поданных 222 исков за 2019 год по 4 искам было отказано, когда потребителю...
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