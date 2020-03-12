|
В Беларуси подорожали молоко и молочные продукты, рыба и яйца подешевели
12.03.2020 15:29 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Как стало известно, в феврале 2020 года по отношению к январю увеличились цены на молоко и молочные продукты, снизились – на рыбу и рыбопродукты (на 0,3%), куриные яйца (на 1,3%), мясо и мясопродукты (на 0,3%). В сегменте плодовоовощной продукции сезонный прирост цен составил 3,9%, в большей степени за счет увеличения цен на огурцы, виноград и яблоки, пишет
«В феврале зафиксировано замедление годового прироста тарифов на услуги прежде всего за счет жилищно-коммунальных услуг. Годовой прирост цен на продовольственные товары уменьшился из-за снижения роста цен на плодовоовощную продукцию (до 5,5% против 6,7% месяцем ранее). Вместе с тем в годовом выражении повысилась стоимость пассажирского транспорта воздушного сообщения, сохранился рост цен на автомобильное топливо», – заявили в МАРТ.
В ведомстве также добавили, что по статистике в сфере регулируемого ценообразования на протяжении 2019-2020 годов сохраняется тенденция замедления роста цен и тарифов, в частности, по итогам февраля 2020 года – до 7,4% в годовом выражении. В этом месяце отмечается плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (на 6,5%), услуги высшего образования (на 0,2%), табачные изделия (на 0,4%).
Напомним, инфляция в Беларуси в феврале составила 1%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) опубликовало статистику роста потребительских цен в феврале 2020 года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)