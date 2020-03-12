В конце февраля на базе ГП «Смолевичский водоканал» состоялось первое в этом году заседание Комиссии по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости при Смолевичском райисполкоме.

Членов поприветствовал главный инженер водоканала Андрей Семченко и рассказал о подробностях группового несчастного случая с нетяжелым исходом, произошедшего в июне прошлого года. Также он поделился информацией, какие меры были приняты в организации после несчастного случая. Так, в ГП «Смолевичский водоканал» был разработан ряд документов по безопасному проведению земляных работ.

Затем инженер по охране труда ОАО «Смолевичи-Сузон» Андрей Лещ ознакомил присутствующих с информацией о несчастном случае с нетяжелым исходом, произошедшем на сельскохозяйственном участке организации в январе этого года. После происшествия в организации был проведен внеочередной инструктаж с работниками предприятия.

Также на заседании были рассмотрены другие несчастные случаи, которые произошли в январе этого года и в прошлом году.

Главный специалист отдела занятости и трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома Надежда Левинцова рассказала, что за 2019 год на предприятиях и в организациях Смолевичского района произошло 17 несчастных случаев на производстве, из них 3 несчастных случая с тяжелым исходом, 2 несчастных случая со смертельным исходом и 12 несчастных случаев, относящихся к числу нетяжелых. За прошлый год произошло 2 групповых несчастных случая с нетяжелыми исходами, в результате которых пострадало 5 человек.

– В 2019 году по сравнению с 2018 годом отмечен рост количества потерпевших: с тяжелыми последствиями в результате несчастных случаев на производстве с 1 до 3 человек, с нетяжелыми последствиями в результате несчастных случаев на производстве с 8 до 15 человек. Количество погибших в результате несчастных случаев на производстве увеличилось с 0 человек в 2018 году до 2 человек в 2019 году, – акцентировала внимание Надежда Геннадьевна.

Наибольшее количество случаев производственного травматизма допущено в организациях сельского хозяйства: 8 случаев или 40% от общего количества случаев, в результате которых пострадало 8 человек (2018 год – 5 случаев или 55,6% от общего количества случаев).

Надежда Левинцова отметила, что основными причинами производственного травматизма с тяжелыми и смертельными исходами стали невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда, отсутствие контроля за исполнением инструкций по охране труда или трудовой дисциплины; нарушения работниками требований локальных нормативных правовых актов по охране труда; недостатки в организации рабочих мест; непрохождение периодических медицинских осмотров работниками организаций; несоблюдение дистанции до впереди движущегося транспорта, неправильно выбранная скорость движения на автомобиле, за рулем которого находился пострадавший; непроведения должного контроля со стороны руководителя и должностного лица за применением работающим выданных ему исправных средств индивидуальной защиты; неиспользование потерпевшим выданных ему исправных средств индивидуальной защиты.

В свою очередь, мобильная группа по оказанию практической и методической помощи в обеспечении соблюдения законодательства об охране труда в организациях различных отраслей экономики обследовала все организации района, допустившие случаи производственного травматизма.

Руководством райисполкома ужесточен спрос и ответственность с должностных лиц за состояние трудовой и исполнительской дисциплины в подчиненных организациях, состояние производственной безопасности, травматизм и несчастные случаи на производстве.

Лидия СУДНИКОВИЧ.