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Только этого минчанам и не хватало: в городе появится еще одна ледовая арена

12.03.2020 15:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новый ТРЦ фитнес-залом и ледовой ареной откроют в этом году в Каменной Горке

Новый торгово-развлекательный комплекс появится в Каменной Горке в этом году. Его окончательную визуальную концепцию утвердили в Мингорисполкоме. Подробности корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщила первый заместитель председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Елена Суходолова.

Новый объект строится на пересечении ул. Казимировской и ул. Каменногорской. Планировалось, что комплекс откроют в 2017-м, однако дату перенесли на 2020-й из-за внесения изменений в структуру фасада и внутреннего пространства.

Новую концепцию центра в городском комитете архитектуры и градостроительства утвердили 21 февраля нынешнего года. С учетом последних корректировок все сооружение будет темным, на фронтальной части разместятся логотипы магазинов и цифровой экран. Рядом оборудуют парковку на 1 200 машино-мест.

Помимо гипермаркета и бутиков, в ТРЦ планируется открыть кинотеатр, ледовую арену, кафе, фуд-корт, семейный и детский центры, фитнес-зал.
 
Теги: Минск
 
 
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Новый ТРЦ фитнес-залом и ледовой ареной откроют в этом году в Каменной Горке
 
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