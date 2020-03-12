Украли силовой кабель

В милицию обратился бригадир одной из организаций Смолевичского района и сообщил, что неизвестный злоумышленник, находясь на строительной площадке, путем свободного доступа украл силовой кабель, причинив материальный ущерб почти на тысячу рублей. РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РБ.

По словам начальника Смолевичского РОВД полковника милиции Виталия Харлапова, за данное правонарушение предусмотрено наказание в виде общественных работ, или штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Не стоит оставлять вещи без присмотра

Неустановленный злоумышленник ранним утром 2 марта путем свободного доступа из помещения зала ожидания железнодорожной станции «Красное знамя» похитил сумку с вещами гражданина К., проживающего в Витебской области, причинив ему материальный ущерб на сумму более 130 рублей.

Районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РБ.

С наркотиками шутить нельзя

Возбуждено уголовное дело в отношении неизвестного правонарушителя, который незаконно сбыл жителю аг. Слобода особо опасное психотропное вещество, содержащее альфа-PVP, метадон, мефедрон, оксо- PVP, которое последний употребил, что повлекло его смерть от острого отравления указанными веществами.

Со слов первого заместителя начальника Смолевичского РОВД – начальника КМ майора милиции Сергея Слепнева, за данное правонарушение предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом или без штрафа.

Вор будет пойман

Некий правонарушитель, взломам входную дверь, проник в строительную бытовку, расположенную на территории Индустриального парка «Великий камень», и похитил хранившееся там имущество на сумму свыше 10 базовых величин.

Районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.

Кража не удалась

В Смолевичский ВОРД обратился житель деревни Мгле и сообщил, что неустановленное лицо, путем свободного доступа, находясь вблизи его дома, тайно похитило два листа металла и металлическую раму, чем причинило заявителю имущественный ущерб на общую сумму 78,90 рублей.

В ходе проведенной доследственной проверки сотрудниками ОУР Смолевичского РОВД установлено, что указанную кражу совершил безработный житель города Жодино. Похищенное изъято.

Похитил деньги с карт-счета

Неустановленное лицо путем несанкционированного доступа к компьютерной информации с использованием реквизитов банковской платежной карты, эмитированной на имя жителя аг. Барсуки, совершило хищение с его карт-счета денежных средств на сумму более 670 рублей.

Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 212 УК Республики Беларусь.

Заместитель начальника Смолевичского РОВД по ИРиКО подполковника милиции Денис Бриневец отметил, что за данное правонарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на срок до пяти лет.

Информация предоставлена Смолевичским РОВД, Смолевичским РОСК.

Лидия СУДНИКОВИЧ.