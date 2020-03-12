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«АвтоВАЗ» отзывает в России более 12 тысяч Lada из-за тормозов

12.03.2020 16:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российское агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) опубликовало заявление о начале отзывной кампании автомобилей Lada — речь идет о 12 192 машинах, среди которых — модели Vesta, XRay и Largus.


Отзыв затрагивает автомобили, реализованные с сентября 2019 года по настоящее время. Причина сервисной акции — проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя тормоза. Владельцы проблемных автомобилей должны быть оповещены дилерскими центрами, однако дожидаться извещения не обязательно: сверить VIN своей машины можно с перечнем на сайте Росстандарта, после чего связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита для ремонта.

При необходимости на попадающих под отзыв Lada будет проведена замена обратного клапана вакуумного усилителя тормоза. Все работы будут осуществляться бесплатно.

 
 
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Росстандарт опубликовал заявление о начале новой отзывной кампании автомобилей Lada - речь идет о трех моделях.
 
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