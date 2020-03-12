Как себя чувствует малышка, выпавшая из окна третьего этажа?

Источник материала: Виртуальный Брест

4-летняя девочка, которая выпала из окна квартиры в Межлесье, находится в хирургическом отделении Лунинецкой ЦРБ.





Как рассказали в ЦРБ, состояние здоровья ребёнка удовлетворительное, серьёзных травм при падении из окна третьего этажа малышка не получила. Решается о вопрос о скорой выписке её из стационара.

Известно также, что лежит в больнице девочка одна, без родственников.

Напомним, ЧП случилось 7 марта. В Межлесье из окна третьего этажа дома выпала 4-летняя девочка. По словам местных жителей, удар смягчило дерево, растущее под окном.

По неподтверждённой информации, мать малышки в это время находилась в состоянии алкогольного опьянения. Когда женщина спала, девочка забралась на подоконник и выпала, предположительно, через окно кухни.

В данной семье воспитывается трое детей