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Как себя чувствует малышка, выпавшая из окна третьего этажа?
12.03.2020 16:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
4-летняя девочка, которая выпала из окна квартиры в Межлесье, находится в хирургическом отделении Лунинецкой ЦРБ.
Как рассказали в ЦРБ, состояние здоровья ребёнка удовлетворительное, серьёзных травм при падении из окна третьего этажа малышка не получила. Решается о вопрос о скорой выписке её из стационара.
Известно также, что лежит в больнице девочка одна, без родственников.
Напомним,
По неподтверждённой информации, мать малышки в это время находилась в состоянии алкогольного опьянения. Когда женщина спала, девочка забралась на подоконник и выпала, предположительно, через окно кухни.
В данной семье воспитывается трое детей
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4-летняя девочка, которая выпала из окна квартиры в Межлесье, находится в хирургическом отделении Лунинецкой ЦРБ. Как рассказали в ЦРБ, состояние здоровья...
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