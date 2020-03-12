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«Белавиа» прекращает полеты в Рим
12.03.2020 15:35 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: belnovosti.by
Мера предпринята в связи с распространением коронавируса в Италии. Полеты не будут проводиться с 16 марта по 15 апреля.
Об этом сегодня сообщила пресс-служба авиакомпании. Что касается выкупленных авиабилетов на рейсы с 12 по 15 марта, то для пассажиров возможен полный возврат стоимости билета или однократный перенос полёта до 31 мая.
Кроме того, с 12 марта по 15 апреля не будут осуществляться рейсы Минск-Милан-Минск.
Возврат денег за купленные билеты или обмен ( на рейсы до 31 мая) производятся по месту оплаты билета.
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Мера предпринята в связи с распространением коронавируса в Италии. Полеты не будут проводиться с 16 марта по 15 апреля.
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