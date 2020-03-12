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«Белавиа» прекращает полеты в Рим

12.03.2020 15:35 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: belnovosti.by

Мера предпринята в связи с распространением коронавируса в Италии. Полеты не будут проводиться с 16 марта по 15 апреля.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба авиакомпании. Что касается выкупленных авиабилетов на рейсы с 12 по 15 марта, то для пассажиров возможен полный возврат стоимости билета или однократный перенос полёта до 31 мая.

Кроме того, с 12 марта по 15 апреля не будут осуществляться рейсы Минск-Милан-Минск.

Возврат денег за купленные билеты или обмен ( на рейсы до 31 мая) производятся по месту оплаты билета.

 
Теги: Минск
 
 
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Мера предпринята в связи с распространением коронавируса в Италии. Полеты не будут проводиться с 16 марта по 15 апреля.
 
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