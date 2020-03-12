|
В Греции зажжен олимпийский огонь Игр-2020
12.03.2020 15:40 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Олимпийский огонь для Игр-2020 в Токио зажжен в четверг в Древней Олимпии, передает
Как отмечается, на мероприятии присутствуют президент Греческой Республики Прокопис Павлопулос, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и другие официальные лица. Зрителей на церемонии не было из-за распространения коронавируса.
Огонь зажгла актриса Ксанти Георгиу при помощи параболического зеркала от солнечных лучей на алтаре древнегреческого храма Геры.
Ранее глава Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили,
Сообщалось также, что факелы на ряде этапов эстафеты и чаша олимпийского огня в Японии
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Огонь зажгла актриса Ксанти Георгиу при помощи параболического зеркала от солнечных лучей на алтаре древнегреческого храма Геры.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)