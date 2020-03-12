В Греции зажжен олимпийский огонь Игр-2020

Олимпийский огонь для Игр-2020 в Токио зажжен в четверг в Древней Олимпии, передает ТАСС .

Как отмечается, на мероприятии присутствуют президент Греческой Республики Прокопис Павлопулос, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и другие официальные лица. Зрителей на церемонии не было из-за распространения коронавируса.

Огонь зажгла актриса Ксанти Георгиу при помощи параболического зеркала от солнечных лучей на алтаре древнегреческого храма Геры.



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Ранее глава Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили, комментируя возможный перенос Игр сказал, что трудности перед Олимпиадой сделают российских спортсменов только сильнее. При этом он напомнил, что спортивная жизнь скоротечна, и для любого спортсмена пропущенная Олимпиада может стать трагедией.

Сообщалось также, что факелы на ряде этапов эстафеты и чаша олимпийского огня в Японии будут работать на водороде. Таким образом, организаторы надеются минимизировать выбросы углерода и повысить осведомлённость граждан об экологических проблемах в Японии.