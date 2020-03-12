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В Мельбурне мужчина с ножом напал на прохожих. Погибли два человека
Источник материала: СТВ
Новости Австралии. В Мельбурне мужчина с ножом напал на прохожих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибли два человека. Кроме того, ранения получили еще двое.
Женщина находится в больнице в критическом состоянии. Второй раненый – офицер полиции. Злоумышленник нанес ему порезы на лице.
При задержании преступник оказывал сопротивление и был застрелен. Причины, которые побудили его напасть на людей, выясняются. Однако, по заявлению полиции, инцидент не связан с терроризмом.
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Новости Австралии. В Мельбурне мужчина с ножом напал на прохожих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибли два человека. Кроме того, ранения получили...
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