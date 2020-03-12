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В Греции зажгли олимпийский огонь. Впервые без зрителей

12.03.2020 17:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Греции прошла церемония зажжения олимпийского огня Игр-2020, которые должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

В Греции зажгли олимпийский огонь. Впервые без зрителей
Торжественная церемония прошла без зрителей из-за эпидемии коронавируса. 


Огонь от солнечных лучей при помощи параболического зеркала зажгла актриса Ксанти Георгиу. На церемонии присутствовали президент Греции Прокопис Павлопулос и глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах


После зажжения олимпийского огня стартовала его эстафета, которая пройдет на территории Греции до 19 марта. После этого огонь передадут оргкомитету Игр. 


апомним, Игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за коронавируса их проведение оказалось под угрозой. 

Окончательное решение о проведении, переносе или отмене Олимпиады-2020 будет приниматься в мае.
 
 
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В Греции прошла церемония зажжения олимпийского огня Игр-2020, которые должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.
 
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