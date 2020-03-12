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Вдохновились коронавирусом. Появился сайт, борющийся с вредной привычкой

12.03.2020 17:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: maximonline.ru

Медики советуют стараться поменьше трогать лицо и тем самым снизить риск заражения коронавирусом – собственно, так же, как и другими инфекциями.

По этому поводу эксперты уже дают множество полезных советов. Однако если отказаться от искушения почесать нос, подергать себя за ус, покрутить пальцем у виска и совершить еще массу привычных действий, в которых так или иначе задействовано лицо, очень тяжело, - может помочь специальный сайт .

Его придумали разработчики из США. Сайт, собственно, так и называется — «Не трогай лицо!» (Donottouchyourface), пишет журнал Максим.

Сайт следит за пользователем через веб-камеру и, когда человек прикасается к лицу, издает громкий звук. Один раз прикоснуться к лицу, правда, придется. Когда ты откроешь сайт, он запишет два коротких видео: как ты не трогаешь лицо и как трогаешь. И впоследствии будет сравнивать изображение на веб-камере с этими образцами.

Автор идеи и один из разработчиков Брайан Мур рассказал Vice, что за камерами никто не следит и записи нигде не хранятся. Поэтому при повторном открытии сайта пользователям нужно заново снимать движения.

Сайт можно открыть в одной из вкладок, и он будет работать, даже если вкладка неактивна.

 
 
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Медики советуют стараться поменьше трогать лицо и тем самым снизить риск заражения коронавирусом – собственно, так же, как и другими инфекциями.
 
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