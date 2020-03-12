Под Пинском стоит кладбище, где хоронят детей-сирот. Вместо памятников — одноразовые ложки

Источник материала: KYKY

В нескольких километрах от Пинска стоит кладбище «Посеничи», где похоронено 25 тысяч человек. В их числе воспитанники Пинского дома ребенка – 43 «отказника», то есть дети-сироты с тяжелыми патологиями, от которых отказались еще в роддоме, пишет TUT.by. Из 43 могил памятник есть лишь на одной.

У этих захоронений нет оград, венков и памятников. Это бугры, в которые воткнуты пластиковые ложки, а на них акриловой краской выведены цифры, обозначающие кладбищенский сектор, ряд, место и номер в списке покойных детей. Его составила волонтер Светлана Вдовина – для того, чтобы могилы прекратили годами оставаться безымянными. Девушка получила список погибших воспитанников дома ребенка и по документам смогла установить точное месторасположение всех детских могил.

По словам Светланы, захоронения в плачевном состоянии. При этом их убирают не только волонтеры – о могилах справляются как сотрудники Пинского дома ребенка, так и коммунальщики. «Как правило, за могилами ухаживают родственники умерших. В этом случае [с могилами сирот] есть определенные вопросы. В принципе, все эти вопросы и затраты мы берем на себя. Учитывая ограниченность бюджета, уход выполняем к определенным датам. Например, ближе к Радунице наводим порядок на кладбище. Мы же понимаем, что все кладбище под нашей ответственностью», – говорит гендиректор ЖКХ Пинска Юрий Рыбак.

С каждым годом могилы найти все сложнее: все опознавательные знаки быстро приходят в негодность. Чтобы это исправить, на краудфандинговой платформе волонтеры запустили сбор средств. Им нужны деньги, которые хотят потратить на изготовление и установку крестов с похоронными табличками, где напишут имена детей и даты их жизни.

Волонтеров поддержали в Пинском горисполкоме. Местные власти помогли распространить информацию о кампании и нашли предприятие, которое быстро и гарантированно выполнит заказ. Всего ребятам требуется 2,5 тысячи рублей, а к сегодняшнему дню сумма накопилась превысила ожидания – и добралась до 2,7 тысячи рублей. «А вдруг их когда-нибудь будут искать родители или другие родственники?» – спрашивает волонтер Мария.