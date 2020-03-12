Три опасных мифа, в которые верят современные руководители

Источник материала: Ежедневник

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Они принимают их за новейшие концепции и пытаются внедрять в своих компаниях, но иногда это приводит к ошибкам.

Авторы книги «Хороший плохой босс. Наиболее распространенные ошибки и заблуждения топ-менеджеров» Стефан Стерн и Кэри Купер считают иначе.

Миф 1. Иерархия в компании не нужна

Лет 15 назад западные компании подхватили идею бизнеса без иерархии. Стало модно создавать корпоративную культуру с полным равноправием. Такая концепция зародилась в IT-организациях и постепенно распространилась на торговые, сервисные компании и даже медицинские клиники. Внешне все выглядит здорово: замените традиционную вертикаль «начальник — подчиненный» на команду единомышленников, и бизнес будет процветать.

Фредерик Лалу написал книгу «Открывая организации будущего», которая стала бестселлером. В ней он описал этот новый тип компаний, которые назвал «бирюзовыми». В бирюзовых организациях нет менеджеров, регламентов, бюджетов и планов продаж. Никто не следит за рабочим временем. Сотрудники сами решают, какой заказ выполнять и какую зарплату себе назначить. Кроме того, они сами планируют закупки и сами принимают на работу новых сотрудников.

На самом деле, по мнению Стефана Стерна и Кэри Купера, отсутствие субординации чаще оборачивается потерями, нежели пользой. Кроме того, идея холократии противоречит природе человеческих отношений. Как уверяют ученые, иерархия формируется мгновенно, как только люди встречают друг друга. Вы только что вошли в переговорную к партнерам, не успели и слова сказать, а на подсознательном уровне всем уже ясно, кто из присутствующих будет доминировать, а кто подчиняться. Эта информация считывается по мимике, жестам, положению тела, взгляду.

Негласная иерархия существует в компаниях даже при отсутствии должностей. Вы можете убрать из штатного расписания все управленческие позиции, но никакого равенства не будет и в помине. Иерархия — это фундаментальный принцип любой организационной системы. Она выстроится снова сама собой.

Миф 2. Сотрудников скоро заменят роботы

По словам ученых из Оксфорда, 47% рабочих мест в США в ближайшие 20 лет будут автоматизированы. Правда, цифры исследователей постоянно расходятся: консультанты из PwC говорят о 38%, ОЭСР заявляет всего о 9%. Проще посмотреть на результаты переписи населения. К примеру, в Америке с 1950 года полностью автоматизировалась только одна профессия — лифтер.

На самом деле, по мнению Стефана Стерна и Кэри Купера, люди еще долго останутся основной рабочей силой, более квалифицированной и разумной, нежели роботы, не говоря уже о творческой составляющей. Машины могут стать быстрее человека и приносить пользу, но пока они делают лишь то, на что запрограммированы нами. Скорее всего, будущее выстроится на союзе человека и машины. В компании Amazon люди и роботы трудятся вместе; машины перемещают тяжести, а люди следят за качеством.

Миф 3. Сотрудников нужно классифицировать

Руководители любят вешать ярлыки, потому что намного проще управлять теми, кто уже классифицирован, словно рассортирован по полочкам: вот это — «Поколение X», это — «Игреки», это — «Миллениалы». Сортируются не только люди, но и их качества, навыки, социальные роли, ожидания и т.д.

На самом деле, по мнению Стефана Стерна и Кэри Купера, жизнь гораздо разнообразнее любой классификации. Например, у 40-летнего холостяка может быть больше общего с 25-летним коллегой, чем с ровесником, у которого семья и дети. У людей, рожденных в одно время, похожи воспоминания и культурные особенности, но не качества личности и жизненный опыт.

Вы излишне подвержены стереотипам, если не нанимаете молодых сотрудников, потому что «они безответственные» или избавляетесь от старожилов, так как они «не разбираются в технике». В команде должны быть люди разных возрастов и мировоззрений. Одно любопытное исследование показало, что рестораны, где пожилые люди и молодежь работают бок о бок, достигают лучших результатов.

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