Праздник грации и изящества. В Гродно стартовали Олимпийские дни молодежи РБ по художественной гимнастике (+видео)

Источник материала: Вороновская газета

Гродно стартовали Олимпийские дни молодежи РБ по художественной гимнастике (+видео)" width="597" height="362">



Сегодня в ЦСК «Неман» стартовал уникальный спортивный форум – Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь по художественной гимнастике. Трехдневный марафон пластики и изящества собрал в Гродно порядка 200 спортсменок со всех областей республики.





По словам Марии Лазук, главного судьи соревнований, заслуженного мастера спорта Беларуси, серебряного призера Олимпийских игр в Сиднее, каждому участнику представится возможность побороться за престижные награды. Соревнования пройдут в двух возрастных категориях, при этом гимнастки продемонстрируют свое мастерство как в личном, так и в командном многоборье.





Оценить умения участниц – задача не из легких. Условностей много: на выполнение упражнений – не больше полутора минуты, при этом гимнастке желательно использовать всю площадь ковра. За тренером и спортсменкой – выбор музыкального аккомпанемента, и здесь тоже важно не прогадать. Результат выводится по нескольким критериям: жюри оценивает степень совершенства владения предметами, артистичность участницы и технику выполнения. Права на ошибку нет: малейший промах – и снижение оценки.









Наблюдая со стороны за отточенными движениями хрупких, стройных девушек, выходящих на ковер, даже не смеешь усомниться в том, что именно гимнастки – представительницы самого изящного вида спорта. Эти «тростиночки» с уверенным взглядом и не сходящей с лица миловидной улыбкой буквально завораживают своей гибкостью. Вот только за всей этой легкостью и воздушностью стоит титанический труд, который, по словам тренеров, в сочетании с немалым терпением и талантом обязательно приносит свои плоды.







Среди многих на успех в соревнованиях, безусловно, рассчитывают и гродненские «художницы». Не зря же в стране гродненская школа художественной гимнастики одна из самых сильных. В числе явных претендентов на пьедестал – талантливая и подающая большие надежды Варвара Юшко. Выступление с лентой для одаренной тринадцатилетней спортсменки уже позади, а значит, можно смело перекинуться парой-тройкой слов.

– Лукавить не буду: выступлением довольна не на все 100%, – говорит Варвара. – Но никакие неудачи ни в коем случае не выбивают меня из колеи. Наоборот, это стимул работать еще больше, еще усерднее.



Чтобы достигнуть совершенства в любимом деле, спортсменка не жалеет ни сил, ни времени. В ее плотном графике есть место и восьмичасовым тренировкам шесть дней в неделю, и учебным занятиям. К слову, способности и желание спортсменки расти и развиваться, не остались незамеченными. С конца прошлого года воспитанница гродненского тренера по художественной гимнастике Натальи Алиевой переехала в Минск и сейчас занимается в Республиканском центре олимпийской подготовки.











Навязать серьезную борьбу своим соперницам решительно настроена и Варвара Глазко из Минска. Ей 14 лет, из которых 10 – в художественной гимнастике.





– В этот вид спорта попала случайно. Чтобы исправить проблемы со спиной врач посоветовал отдать меня на секцию по гимнастике, – рассказывает спортсменка. – Впрочем, родители планировали, мол, позанимаюсь и оставлю. Но вдруг работа пошла на спортивный результат, меня заметили тренеры. Да и к тому моменту прощаться с гимнастикой мне уже совсем не хотелось. К слову, только вчера вернулась с международных соревнований, которые проходили в Германии. Сегодня выступала с лентой, завтра на ковер выйду с мячом. Это мой любимый снаряд. Обязательно постараюсь удивить всех красотой своего выступления.



Ольга ЗАЕНЧКОВСКАЯ

Фото: и видео Артема ТУРЛАЯ https://grodnonews.by/