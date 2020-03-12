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Праздник грации и изящества. В Гродно стартовали Олимпийские дни молодежи РБ по художественной гимнастике (+видео)

12.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Праздник грации и изящества. В Гродно стартовали Олимпийские дни молодежи РБ по художественной гимнастике (+видео)Гродно стартовали Олимпийские дни молодежи РБ по художественной гимнастике (+видео)" width="597" height="362">

Сегодня в ЦСК «Неман» стартовал уникальный спортивный форум – Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь по художественной гимнастике. Трехдневный марафон пластики и изящества собрал в Гродно порядка 200 спортсменок со всех областей республики.
 
Праздник грации и изящества. В Гродно стартовали Олимпийские дни молодежи РБ по художественной гимнастике (+видео)
 
По словам Марии Лазук, главного судьи соревнований, заслуженного мастера спорта Беларуси, серебряного призера Олимпийских игр в Сиднее, каждому участнику представится возможность побороться за престижные награды. Соревнования пройдут в двух возрастных категориях, при этом гимнастки продемонстрируют свое мастерство как в личном, так и в командном многоборье.
 
Праздник грации и изящества. В Гродно стартовали Олимпийские дни молодежи РБ по художественной гимнастике (+видео)
 
Оценить умения участниц – задача не из легких.  Условностей много: на выполнение упражнений – не больше полутора минуты, при этом гимнастке желательно использовать всю площадь ковра. За тренером и спортсменкой – выбор музыкального аккомпанемента, и здесь тоже важно не прогадать. Результат выводится по нескольким критериям: жюри оценивает степень совершенства владения предметами, артистичность участницы и технику выполнения. Права на ошибку нет: малейший промах – и снижение оценки.
 
Праздник грации и изящества. В Гродно стартовали Олимпийские дни молодежи РБ по художественной гимнастике (+видео)
Праздник грации и изящества. В Гродно стартовали Олимпийские дни молодежи РБ по художественной гимнастике (+видео)
Праздник грации и изящества. В Гродно стартовали Олимпийские дни молодежи РБ по художественной гимнастике (+видео)
 
Наблюдая со стороны за отточенными движениями хрупких, стройных девушек, выходящих на ковер, даже не смеешь усомниться в том, что именно гимнастки – представительницы самого изящного вида спорта. Эти «тростиночки» с уверенным взглядом и не сходящей с лица миловидной улыбкой буквально завораживают своей гибкостью. Вот только за всей этой легкостью и воздушностью стоит титанический труд, который, по словам тренеров, в сочетании с немалым терпением и талантом обязательно приносит свои плоды.
 
Праздник грации и изящества. В Гродно стартовали Олимпийские дни молодежи РБ по художественной гимнастике (+видео)
Праздник грации и изящества. В Гродно стартовали Олимпийские дни молодежи РБ по художественной гимнастике (+видео)
 
Среди многих на успех в соревнованиях, безусловно, рассчитывают и гродненские «художницы». Не зря же в стране гродненская школа художественной гимнастики одна из самых сильных. В числе явных претендентов на пьедестал – талантливая и подающая большие надежды Варвара Юшко. Выступление с лентой для одаренной тринадцатилетней спортсменки уже позади, а значит, можно смело перекинуться парой-тройкой слов.
 
– Лукавить не буду: выступлением довольна не на все 100%, – говорит Варвара. – Но никакие неудачи ни в коем случае не выбивают меня из колеи. Наоборот, это стимул работать еще больше, еще усерднее.
 
Чтобы достигнуть совершенства в любимом деле, спортсменка не жалеет ни сил, ни времени. В ее плотном графике есть место и восьмичасовым тренировкам шесть дней в неделю, и учебным занятиям. К слову, способности и желание спортсменки расти и развиваться, не остались незамеченными. С конца прошлого года воспитанница гродненского тренера по художественной гимнастике Натальи Алиевой переехала в Минск и сейчас занимается в Республиканском центре олимпийской подготовки.
 
Праздник грации и изящества. В Гродно стартовали Олимпийские дни молодежи РБ по художественной гимнастике (+видео)
Праздник грации и изящества. В Гродно стартовали Олимпийские дни молодежи РБ по художественной гимнастике (+видео)
Праздник грации и изящества. В Гродно стартовали Олимпийские дни молодежи РБ по художественной гимнастике (+видео)
 
Навязать серьезную борьбу своим соперницам решительно настроена и Варвара Глазко из Минска. Ей 14 лет, из которых 10 – в художественной гимнастике.
 
Праздник грации и изящества. В Гродно стартовали Олимпийские дни молодежи РБ по художественной гимнастике (+видео)
– В этот вид спорта попала случайно. Чтобы исправить проблемы со спиной врач посоветовал отдать меня на секцию по гимнастике, – рассказывает спортсменка. – Впрочем, родители планировали, мол, позанимаюсь и оставлю. Но вдруг работа пошла на спортивный результат, меня заметили тренеры. Да и к тому моменту прощаться с гимнастикой мне уже совсем не хотелось. К слову, только вчера вернулась с международных соревнований, которые проходили в Германии. Сегодня выступала с лентой, завтра на ковер выйду с мячом. Это мой любимый снаряд. Обязательно постараюсь удивить всех красотой своего выступления.
 
#художественная гимнатика #олимпийские дни молодежи РБ
Ольга ЗАЕНЧКОВСКАЯ
Фото: и видео Артема ТУРЛАЯ
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Сегодня в ЦСК «Неман» стартовал уникальный спортивный форум – Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь по художественной гимнастике. Трехдневный марафон...
 
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