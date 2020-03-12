|
В эту субботу в Слуцке пройдёт открытая тренировка по дрифту
12.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Мероприятие пройдёт с 12:00 до 16:00, стоимость участия - 30 рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ближайшую субботу, 14 марта, на стадионе технических видов спорта в Слуцке пройдёт открытая тренировка по дрифту. Об этом сообщается в группе DriftZonA в социальной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)