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Медики призывают белорусов, возвратившихся из других стран, сообщать об этом в медучреждения
Источник материала: Радзiма
Могилёвский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» в связи с распространением коронавирусной инфекции обращается к жителям области и разъясняет, что нужно делать возвратившимся из эпидемически неблагополучных стран.
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Могилёвский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» в связи с распространением коронавирусной инфекции обращается к жителям...
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