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Медики призывают белорусов, возвратившихся из других стран, сообщать об этом в медучреждения

12.03.2020 — Разное | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Медики призывают белорусов, возвратившихся из других стран, сообщать об этом в медучреждения Могилёвский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» в связи с распространением коронавирусной инфекции обращается к жителям области и разъясняет, что нужно делать возвратившимся из эпидемически неблагополучных стран.

 
 
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 Могилёвский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» в связи с распространением коронавирусной инфекции обращается к жителям...
 
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