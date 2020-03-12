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Северный переулок. Неприметная улочка может стать ещё одним культурным и туристическим центром Минска

12.03.2020 19:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Реставрационные работы идут в Северном переулке. Неприметная улочка в Московском районе находится в границах первого транспортного кольца, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Минчанам она мало известна, но, возможно, это вопрос времени.

Северный переулок. Неприметная улочка может стать ещё одним культурным и туристическим центром Минска

Здесь расположено единственное в городе сохранившееся предместье 19-го века. Сохранились 14 домов – памятников деревянного зодчества. Три из них сейчас восстанавливают: во время прокладки инженерных сетей для строительства третьей линии минской подземки их разобрали и законсервировали. К лету строения обретут первозданный облик. После этого их смогут использовать для привлечения туристов и отдыха минчан.

Северный переулок. Неприметная улочка может стать ещё одним культурным и туристическим центром Минска

Андрей Казакевич, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Московского района:
Историко-культурную ценность представляет непосредственно весь переулок. Здесь у нас контролируется ситуация относительно каждого объекта, то есть это сохранность и согласованность проведения каких-либо работ внешних, это фасады, это ограждения, в том числе это контроль и зеленого растительного мира, контроль трассировки дорог – все что связано с коммуникациями.

Северный переулок. Неприметная улочка может стать ещё одним культурным и туристическим центром Минска

Сейчас часть домов заселена. По словам районных властей, если удастся выкупить все строения, переулок можно будет превратить в пешеходную зону. Это позволит открыть в домах музеи, мастерские или кафе.

Северный переулок. Неприметная улочка может стать ещё одним культурным и туристическим центром Минска

Люди в материале: Андрей Казакевич

 
 
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Новости Беларуси. Реставрационные работы идут в Северном переулке. Неприметная улочка в Московском районе находится в границах первого транспортного кольца,...
 
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