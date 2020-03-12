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Северный переулок. Неприметная улочка может стать ещё одним культурным и туристическим центром Минска
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Реставрационные работы идут в Северном переулке. Неприметная улочка в Московском районе находится в границах первого транспортного кольца, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Минчанам она мало известна, но, возможно, это вопрос времени.
Здесь расположено единственное в городе сохранившееся предместье 19-го века. Сохранились 14 домов – памятников деревянного зодчества. Три из них сейчас восстанавливают: во время прокладки инженерных сетей для строительства третьей линии минской подземки их разобрали и законсервировали. К лету строения обретут первозданный облик. После этого их смогут использовать для привлечения туристов и отдыха минчан.
Андрей Казакевич, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Московского района:
Сейчас часть домов заселена. По словам районных властей, если удастся выкупить все строения, переулок можно будет превратить в пешеходную зону. Это позволит открыть в домах музеи, мастерские или кафе.
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Северный переулок. Неприметная улочка может стать ещё одним культурным и туристическим центром Минска
Новости Беларуси. Реставрационные работы идут в Северном переулке. Неприметная улочка в Московском районе находится в границах первого транспортного кольца,...
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