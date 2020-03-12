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США раскритиковали Лукашенко за то, что он харрасит Беларусь

12.03.2020 19:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Госдеп Америки опубликовал очередной доклад о правах человека в Беларуси. В нем снова говорится, что страна остается авторитарным государством, пишет kyky.org

Президентом Александра Лукашенко избрали в 1994 году. С того времени, говорит Госдеп, глава беларуского государства лишь «укрепил свое управление всеми институтами и подорвал верховенство закона авторитарными средствами, в числе которых манипулирование выборами и произвольные указы». Все последующие выборы, в том числе прошлогодние в Палату представителей, не вписались в международные стандарты.

«Власти всех уровней часто действовали безнаказанно и не наказывали должностных лиц в правительстве или силовых структурах, которые нарушали права человека», – упомянуто в докладе.

В докладе перечислили основные нарушения прав человека в Беларуси: самовольные арест и задержание; опасные для жизни условия содержания в тюрьме; произвольное или незаконное вмешательство в личную жизнь; значительные проблемы с независимостью судебной власти; неоправданные ограничения свободы слова, печати и интернета, включая цензуру, блокирование сайтов и существование законов, касающихся уголовной ответственности за клевету на государственных чиновников; задержания журналистов (независимую беларускую прессу власти Америки назвали «измученной»).
 
 
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Госдеп Америки опубликовал очередной доклад о правах человека в Беларуси. В нем снова говорится, что страна остается авторитарным государством, пишет kyky.org
 
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