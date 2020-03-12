Первый танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибыл в порт Одессы

"Еврорадио" . Пресс-секретарь "Укртранснафты" Ирина Голод сообщила в комментарии белорусскому Агентству теле новостей , что приём нефти будет продолжаться около 12 часов. Сперва её перекачают в морской терминал, а уже оттуда начнут перекачку по нефтепроводу Одесса — Броды, а потом — на Мозырский НПЗ, передает





Проблемы с нефтью на белорусских предприятиях начались с 1 января: Беларусь и Россия не договорились о размере премии для нефтяных компаний за поставку сырья. С тех пор белорусские НПЗ работают на 50-процентной загрузке. Поставками нефти занимаются компании группы "Сафмар" Михаила Гуцериева. Также официальный Минск договорился о поставках на март с ещё пятью небольшими российскими компаниями.





Кроме того, Беларусь решила покупать часть нефти у Азербайджана.





Всего в марте ожидается поставка на белорусские НПЗ около 1 миллиона тонн нефти.





11 марта премьер-министр Сергей Румас сообщил, что после падения цен на нефть Минск сделал Москве новые предложения. Ответ на них ожидается в течение нескольких дней — после консультаций с нефтяными компаниями.