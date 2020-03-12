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Дорожный налог планируют уменьшить для юридических лиц

12.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Дорожный налог планируют уменьшить для юридических лиц

Минус 20 процентов — именно на столько хотят уменьшить дорожный налог для юридических лиц. Предложение сейчас рассматривает правительство в рамках подготовки проекта указа об отвязке госпошлины от техосмотра. Известно, что контролировать уплату дорожного сбора будет инспекция Министерства транспорта и коммуникаций с помощью дорожных камер и сопоставления информации в электронных базах.

Игорь Пуркалик, начальник главного управления Министерства финансов Беларуси: «Если говорить о госпошлине, она формирует республиканский дорожный фонд около 40 % в настоящее время. Что касается нового платежа, который будет введен вместо госпошлины, то он тоже в полном объеме будет направляться на формирование республиканского дорожного фонда».

По предварительной информации, новая система оплаты будет работать по принципу «ездишь — платишь, не ездишь — не платишь». Минимальный период — 1 месяц.

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Минус 20 процентов — именно на столько хотят уменьшить дорожный налог для юридических лиц. Предложение сейчас рассматривает правительство в рамках подготовки...
 
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