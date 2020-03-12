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Йозеф Климент: ваша федерация футбола в Беларуси равноценный партнёр остальным странам Европы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Доме футбола состоялось большое событие. В его стенах прошла отчетная конференция Белорусской федерации футбола. Были подведены итоги работы за 2019-й, а также намечены планы на 2020 год, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Зал для пресс-конференций Дома футбола официально собрал 83 делегата из всех областей страны. Здесь – весь бомонд белорусского футбола. Главной частью конференции стал отчет о деятельности исполнительного комитета за 2019 год, с которым выступил председатель АБФФ Владимир Базанов.
Глава федерации выделил основные достижения их деятельности. Так, например, средняя посещаемость матчей высшей лиги за 2019 год составила 2 500 зрителей, что является рекордом за последние 9 лет. В сфере международных отношений также есть сдвиги: вспомним, что в 2019 году Минск посетил президент УЕФА Александер Чеферин, увеличилось представительство Беларуси в комитетах и комиссиях УЕФА.
Владимир Базанов, председатель АБФФ:
Кроме того, на конференции присутствовал и сам представитель УЕФА, который высоко оценил деятельность белорусской федерации. Это подтверждает тот факт, что в марте 2021 года Беларусь примет конгресс УЕФА.
Йозеф Климент, начальник по развитию национальных ассоциаций УЕФА:
Также на конференции утвердили бюджет АБФФ на 2020 год: планируемые расходы составят 31 миллион рублей, доходы – 34 миллиона. Завершился форум принятием команды «Днепр-Могилев» в члены ассоциации.
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Новости Беларуси. В Доме футбола состоялось большое событие. В его стенах прошла отчетная конференция Белорусской федерации футбола. Были подведены итоги работы...
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