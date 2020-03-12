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Йозеф Климент: ваша федерация футбола в Беларуси равноценный партнёр остальным странам Европы

12.03.2020 21:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Доме футбола состоялось большое событие. В его стенах прошла отчетная конференция Белорусской федерации футбола. Были подведены итоги работы за 2019-й, а также намечены планы на 2020 год, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Йозеф Климент: ваша федерация футбола в Беларуси равноценный партнёр остальным странам Европы

Зал для пресс-конференций Дома футбола официально собрал 83 делегата из всех областей страны. Здесь – весь бомонд белорусского футбола. Главной частью конференции стал отчет о деятельности исполнительного комитета за 2019 год, с которым выступил председатель АБФФ Владимир Базанов.

Йозеф Климент: ваша федерация футбола в Беларуси равноценный партнёр остальным странам Европы

Глава федерации выделил основные достижения их деятельности. Так, например, средняя посещаемость матчей высшей лиги за 2019 год составила 2 500 зрителей, что является рекордом за последние 9 лет. В сфере международных отношений также есть сдвиги: вспомним, что в 2019 году Минск посетил президент УЕФА Александер Чеферин, увеличилось представительство Беларуси в комитетах и комиссиях УЕФА.

Йозеф Климент: ваша федерация футбола в Беларуси равноценный партнёр остальным странам Европы

Йозеф Климент: ваша федерация футбола в Беларуси равноценный партнёр остальным странам Европы

Владимир Базанов, председатель АБФФ:
Пересмотрели подготовку молодежной сборной. И мы видим, что много надо делать в развитии детско-юношеского футбола и инфраструктуры. Почему ввели ряд новшеств для того, чтобы пять игроков находились на поле именно белорусов в высшей лиге? Мы пересмотрели, кто должен находится в первой лиге, во второй лиге для того, чтобы шла подготовка для всех наших сборных.

Йозеф Климент: ваша федерация футбола в Беларуси равноценный партнёр остальным странам Европы

Кроме того, на конференции присутствовал и сам представитель УЕФА, который высоко оценил деятельность белорусской федерации. Это подтверждает тот факт, что в марте 2021 года Беларусь примет конгресс УЕФА.

Йозеф Климент: ваша федерация футбола в Беларуси равноценный партнёр остальным странам Европы

Йозеф Климент: ваша федерация футбола в Беларуси равноценный партнёр остальным странам Европы

Йозеф Климент, начальник по развитию национальных ассоциаций УЕФА:
Можно сказать, что это стратегический план. Он является образцом того, что ваша федерация футбола в Беларуси является равноценным партнером остальным странам Европы.

Йозеф Климент: ваша федерация футбола в Беларуси равноценный партнёр остальным странам Европы

Также на конференции утвердили бюджет АБФФ на 2020 год: планируемые расходы составят 31 миллион рублей, доходы – 34 миллиона. Завершился форум принятием команды «Днепр-Могилев» в члены ассоциации.

Люди в материале: Владимир Базанов, Йозеф Климент

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. В Доме футбола состоялось большое событие. В его стенах прошла отчетная конференция Белорусской федерации футбола. Были подведены итоги работы...
 
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