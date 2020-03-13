



Фото: Кира Рудик.





kp.ua "Ну как так? Он собирал стадионы и пел "Я не здамся без бою", а на деле струсил и бросает свою партию", - такими и похожими комментариями пестрили соцсети 11 марта после того, как Святослав Вакарчук заявил о сложении полномочий главы партии "Голос", пишет





Однако понять из официального обращения "Голоса", почему Вакарчук ушел и в чем заключается его новая роль - исключительно "лидер партии", - сложно. Однопартийцы словно по "темнику" поют одну и ту же песню, что Святослав не покинул партию, а лишь сменил статус, мол, он и дальше будет главным в "Голосе".





В итоге эта невнятность породила несколько конспирологических теорий. В экспертной среде есть четыре версии, почему Слава решил, что у него "все буде добре" без "Голоса".

Версия 1

Политика - это не для Вакарчука

- Поход Вакарчука в политику изначально был ошибкой, - считает политолог Владимир Фесенко. - Он хотел быть визионером и при этом совмещать работу с творчеством, которое для него стократ ближе. А на деле пришлось окунуться в рутину партийной жизни, бюрократического строительства политсилы, что практически несовместимо с музыкальной деятельностью. Политика - это не его.





По словам эксперта, Святослава постигла "драма интеллигента": интеллигент всегда колеблется, медлит, а в политике нужно действовать жестко, последовательно, быстро.





- А Вакарчук и его политическая сила часто проявляли инфантильность в зале Верховной Рады, - отмечает Фесенко. Эксперт предполагает, что в скором времени Вакарчук уйдет не только с поста главы партии, но и сложит депутатский мандат, как это уже было в 2008 году. Тогда политик заявлял, что уходит из большой политики, так как ему не по душе грязные подковерные договоренности.









- Политическая жизнь государства сузилась к безжалостной схватке за власть. Ее жертвами становятся не только моральные принципы, но и национальные интересы, о которых так часто говорят политики всех цветов и лагерей. При таких обстоятельствах единственный способ быть собой - это уйти. Остаться - для меня значит сбежать. Сбежать от обязательств перед избирателями, изменить присяге о верности народу, - заявил в 2008-м Святослав Вакарчук.

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Низкий рейтинг партии

Причиной ухода мог стать пошатнувшийся и без того невысокий рейтинг партии "Голос".





- В июле 2019 года Вакарчук смог завести "Голос" в парламент, заручившись поддержкой 5,82% голосов. Социологические опросы показывают, если бы выборы в парламент проходили в ближайшее воскресенье, то "Голос" не прошел бы в Раду. Рейтинг партии – 0,5%. Это катастрофическое поражение политических амбиций Вакарчука, пятно на его репутации, - считает политолог Владимир Бондаренко. – И лучше уйти в тень сейчас, а не после местных выборов, когда крах "Голоса" станет публично необратим.

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Коррупционный скандал

В СМИ появилась информация, что фронтмен "Океана Эльзы" пользовался услугами офшорных компаний, чтобы избежать налогообложения своих концертных гонораров. Якобы речь идет о сотнях тысячах (если не о миллионах) долларов. На эти обвинения Вакарчук заявил - "он как занимался творчеством, так и будет заниматься, как платил налоги, так и будет платить", а весь негатив в его сторону – это ничто иное как "информационный терроризм".





- После скандала с офшорами имидж музыканта, который позиционировал себя как честного, принципиального лидера с новым европейским мышлением, пошатнулся. И если бы Вакарчук не ушел с поста главы партии, тень от скандала могла перекинуться и на партию "Голос", - считает политолог Алесей Якубин.

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Подготовка к местным выборам

Осенью в Украине пройдут местные выборы. В регионах позиции "Голоса" представлены слабо. Нужно развивать партийную структуру. У Вакарчука нет ни желания, ни времени этим заниматься.





- Судьба партии "Голос" предрешена. На сегодняшний день политсила непроходная в парламент, имеет рейтинг ниже 5%. Без узнаваемого, харизматичного лидера электоральные позиции партии продолжат ослабевать. Думаю, скоро появится еще один политический проевропейский проект с узнаваемым сильным лицом, - считает Владимир Фесенко.









Кулуарно обсуждается, что "денежные мешки", которые стоят за "Голосом", уже переключили свое внимание с Вакарчука на кинорежиссера Олега Сенцова. Бывшего узника Кремля готовят к большой политике, включают в закрытые социологические опросы.

Лидер без отсутствия жалости к себе

Новым главой политсилы избрали народного депутата, 3-й номер избирательного списка "Голоса" Киру Рудик. Хотя якобы эту должность предлагали главе фракции "Голос" в парламенте Сергею Рахманину, но он отказался.





- "Голосу" нужно выстраивать партийную структуру на местах, партии нужен прагматичный и не фанатичный лидер. Сергей Рахманин больше слушал себя, а глава партии должен уметь слушать всех вокруг себя, быть договороспособным, убедительным. Несколько раз пересекался с Кирой Рудик на эфирах, она показалась на 100% прагматичной – говорит Алексей Якубин.





Кире Рудик - 34 года. Она окончила Киево-Могилянскую академию по специальности "информационные технологии". В бизнес-среде слывет как опытный IT–менеджер. В СМИ ее называли "девушкой на миллиард". Она была главным операционным менеджером в украинском подразделении стартапа умных дверных звонков Ring, который Аmazon выкупил за 1 миллиард долларов.





Один из ее принципов работы - отсутствие жалости к себе.





- Ты никогда не поведешь людей за собой без самопожертвования. Ты должен быть первым, кто приходит, и последним, кто уходит. Первым и самым главным, кто принимает удар. Это неприятно принимать, но такова правда, - говорила Рудик в одном из своих интервью.









В парламенте Кира Рудик работает первым заместителем комитета ВР по вопросам цифровой трансформации. Является автором 19 законопроектов, среди которых законопроект о создании Бюро экономической безопасности и электронных коммуникациях. За семь месяцев каденции нынешнего созыва Верховной Рады лишь один раз выступала с парламентской трибуны и 8 раз с места. Не написала ни одного депутатского запроса.





Свою личную жизнь не афиширует. Из открытых источников известно - Кира не замужем (якобы в разводе). Детей нет. Мама и младшая сестра проживают в США. В Инстаграм нередко постит фото с любимым котом Мишелем.



