Пятница, тринадцатое: Краткая история суеверия и факты о «плохом» дне

Пятницу 13-е принято считать днем неприятностей, когда якобы нужно быть готовым к разного рода неудачам, а лучший способ к ним подготовиться — это ничего не предпринимать. Ученые, а в числе их психологи и медики, считают суеверия и поверья, связанные с пятницей 13, фобией, частным случаем боязни числа 13, получившим собственное название — параскаведекатриафобия, в основе которого — греческие слова παρασκευή (пятница) и δεκατρία (тринадцать). Согласно убеждению предложившего его ученого по фамилии Доссей, если вы сможете произнести такой термин несколько раз без запинки, ваш страх перед пятницей 13-го исчезнет сам по себе.





Культурологи отмечают, что это суеверие относительно молодое — упоминаний пятницы 13-го не встречается вплоть до второй половины XIX века. Как же тогда на счет «библейских легенд», согласно которым, «именно в пятницу, 13-го Ева вкусила запретный плод и дала его Адаму. В эту же дату Каин убил своего брата Авеля. Иисуса Христа распяли тоже в пятницу». Вывод напрашивается сам — они появились не ранее XIX века.





Интересно, что одно из первых упоминаний пятницы 13-го встречается в англоязычной биографии композитора Россини: «до конца своих дней был окружен любовью и сочувствием друзей. И если правда то, что он, как многие итальянцы, считал пятницу днем неудачи, а тринадцать — числом неудачи, примечательно, что умер он в пятницу, 13 ноября». Произошло это в 1868 году.





Другие «плохие» дни и числа





В испаноязычных странах «плохим» днем считается вторник, и в особенности вторник 13-е. Этого поверья придерживаются и греки.





В Италии несчастливым днем считают пятницу, 17-е, тогда как число 13 может приносить удачу.





В Китае панически избегают цифры 4 — «дьявольское число» стараются даже не писать.





Что означает пятница 13-е и что происходит в этот день





Прежде всего, ожидают и боятся неприятностей. В связи с этим появились следующие приметы пятницы 13-го:





Нежелательно в пятницу 13 куда-то ехать, «ведь можно и не вернуться». В этот день избегают серьезных сделок и подписания документов, принятия важных решений.





Медицинские операции по возможности также рекомендуют отложить.





Оберегайте себя от нежелательных соблазнов — таких, которые могут навредить.









Что произошло в пятницу 13-го





В пятницу 13-го произошел ряд событий и катастроф, среди которых выделяются:





Конец империи ацтеков (13 авгу а 1521 года); бомбардировка Букингемского дворца (13 сентября 1940 года); крушение авиалайнера Douglas C-54, во время которого погибли все 50 находившихся на борту пассажиров (13 июня 1947 года); суперураган в Южной Азии, унесший жизни 300 тысяч человек (13 ноября 1970 года); крушение авиалайнера Ил-62 близ Москвы, в результате чего погибли 174 человека — на то время это была крупнейшая авиакатастрофа в мире. В этот же день произошло крушение FH-227 в Андах (13 октября 1972 года); компьютерный вирус Friday the 13th (13 января 1989 года); крушение лайнера Costa Concordia, на борту которого находилось 4200 пассажиров и членов экипажа (13 января 2012 года); теракты в Париже (13 ноября 2015 года).





В то же время исследователи утверждают, что в этот день вероятность инцидентов не повышается. А некоторые исследование говорят о том, что количество несчастных случаев даже снижается, возможно, поскольку многие люди ведут себя осторожнее.





Верите ли вы в то, что пятница 13-е плохой день или нет, если у вас есть возможность организовать себе день без серьезных решений и освободиться от работы, то почему бы это не сделать? Не исключено, что благодаря такой традиции пятница 13-е со временем начнет считаться днем, приносящим счастье.







