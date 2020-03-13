Профессионального тенниса не будет еще минимум пять недель

Источник материала: Tut.by

Женская теннисная ассоциация (WTA) сообщила об отмене турнира в Боготе из-за мер, которые правительство Колумбии приняло для борьбы с пандемией коронавируса (запрет на массовые мероприятия с количеством участников более 500, частичное закрытие границ). Соревнования должны были пройти 6 — 12 апреля.



Фото: Reuters

Богота была последним профессиональным теннисным турниром, который был запланирован на ближайшие пять недель и не отменен — поскольку WTA не стала централизованно приостанавливать сезон, как это сделали ATP и ITF.

После его отмены профессионального тенниса не будет минимум пять недель — до 20 апреля.

Пока неизвестно, будет ли заморожен ассоциациями рейтинг теннисистов. Если рейтинг не заморозят, это будет огромным ударом по тем, кто провел успешную весну в прошлом году, и особенно по грунтовым специалистам.