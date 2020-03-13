Домашний пес загрыз лису. Хищница оказалась бешеной

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Пришла весна и после бесснежной теплой зимы активизировались лисицы. Часто их можно увидеть в пределах населенных пунктов.

Так, на днях ночью на частное подворье одного из населенных пунктов района пришла рыжая гостья и «решила пообщаться» с собакой, которая находилась на цепи. Проснувшийся хозяин вместе с соседями увидел только финал «знакомства» — его соба-ка задавила лисицу. Взяв железные вилы, сельчанин отнес труп лисицы в ближайший овраг. На следующий день он сообщил местному ветврачу о произошедшем.

Специалист, вызвав представителей ветеринарной и санитарной служб, выехал на место. Проводились подворные обходы, провели забор трупа лисицы. В тот же день необходимый материал для лабораторного исследования был доставлен в Минск. И уже на следующий день был получен результат о подтверждении бешенства у дикого животного.

Очень хорошо, что люди не контактировали с животным и, соответственно, никого не надо прививать против бешенства. За собакой, бывшей в контакте с больным животным, установлено 10-дневное ветеринарное наблюдение.

Почему же лисица пришла именно на это подворье?

Ответ прост — участок был не огражден.

Всем жителям частных застроек, как села, так и города рекомендовано ограждать домовладения со всех сторон и желательно непроницаемым для животных материалом (сеткой-рабицей, металлопрофилем и т.д.); своевременно ремонтировать сломанные ограждения; не складывать мусор, остатки стройматериалов возле домовладений и тем самым не создавать условий для укрытия диких животных и грызунов; домашних собак содержать в воль-ерах или на привязи; ежегодно предоставлять домашних животных работникам ветеринарной службы для проведения вакцинации против бешенства.

При встрече с дикими животными нужно избегать с ними контакта, а о их нахождении своевременно информировать ветслужбу.

Кристина Гордиевич,

помощник врача-эпидемиолога

ГУ «Несвижский РЦГиЭ».