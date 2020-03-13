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Энергетики восстановили электроснабжение 976 населенных пунктов
13.03.2020 09:12 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
«Энергетики работали всю ночь в усиленном режиме и продолжают работать над восстановлением электроснабжения. По состоянию на 6.00 ведутся работы по восстановлению электроснабжения 162 населенных пунктов, 107 из которых находятся в Витебской области», - сообщает
За сутки удалось нормализовать электроснабжение в 976 населенных пунктов по всей стране.
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Отключения в распределительных электросетях произошли из-за сильного ветра.
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