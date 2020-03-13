Bloomberg: Индонезия отказалась покупать у России Су-35, причина в Трампе

Источник материала: Tut.by

Власти Индонезии отказались от планов по заключению контракта с РФ на поставку 11 российских истребителей на общую сумму 1,1 млрд долларов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Bloomberg .



Фото: army.lv

По данным агентства, Джакарта приняла такое решение под давлением администрации президента США Дональда Трампа. Американские власти, указал собеседник агентства, пригрозили, что США введут санкции в отношении Индонезии в случае заключения контракта на поставку истребителей с РФ, а также сделки с КНР на приобретение нескольких патрульных кораблей на сумму около 200 млн долларов.

Кроме того, администрация президента Индонезии Джоко Видодо выражала обеспокоенность в связи с возможным применением Соединенными Штатами карательных мер в области торговли в случае заключения контракта с Пекином, добавил источник агентства.

О подписании контракта с Джакартой на поставку 11 истребителей Су-35 стало известно в начале 2018 года, однако из-за санкций США к настоящему моменту его реализация не началась. В июле 2019 года посол Индонезии Мохамад Вахид Суприяди сообщил, что задержка связана со сложностью торговой схемы, в которую вовлечены и государственные ведомства, и компании.

В октябре прошлого года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что российская сторона надеется на принятие в обозримом будущем решения о реализации контракта на поставки Индонезии истребителей Су-35.