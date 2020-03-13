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Сильный ветер обесточил более тысячи населенных пунктов Беларуси, последствия почти устранены

13.03.2020 09:44 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Из-за сложных погодных условий без света остались порядка 1128 населенных пунктов по всей республике, сообщает ГПО «Белэнерго». Последствия сильного ветра почти устранены.

На утро 13 марта работники энергосистемы восстановили в полном объеме электроснабжение в 976 населенных пунктах Беларуси. 

По имеющейся информации, причиной отключения электроснабжения стал сильный ветер. Для устранения неполадок в районах всю ночь работали бригады энергетиков. На данный момент они стараются оперативно устранить неполадки: работы по восстановлению энергоснабжения ведутся в 162 населенных пунктах, 139 из которых – мелкие хутора и деревни.

К слову, сегодня, 13 марта, синоптики также прогнозируют сильный порывистый ветер на большей части территории республики.

 
 
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Из-за сложных погодных условий без света остались порядка 1128 населенных пунктов по всей республике, сообщает ГПО «Белэнерго». Последствия сильного ветра почти...
 
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