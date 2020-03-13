Перестройка рынков. Как пандемия коронавируса повлияет на мировую экономику

Источник материала: Аргументы и факты

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса. Это означает, что распространение инфекции достигло мирового масштаба.

«В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев заболевания, смертей и количество затронутых (вирусом — прим. Ред.) стран продолжит увеличиваться. Мы пришли к выводу, что COVID-19 может быть охарактеризован как пандемия», — заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Изменится ли что-то для глобальной экономики после признания распространения коронавируса пандемией?

Рынки были готовы к пандемии

COVID-19 стал настоящим «черным лебедем» для мира: из-за него закрываются города и даже целые страны, авиаперевозчики отменяют рейсы, падают фондовые индексы. Подешевела и нефть. Дело в том, что Китай, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса, является крупнейшим импортером углеводородов. Из-за карантина и опасений насчет замедления экономики КНР стоимость черного золота начала снижаться, а после того, как страны ОПЕК+ не договорились о продлении сделки по ограничению добычи нефти, сырьевые котировки рухнули почти на треть.

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На новостях о пандемии нефть марки Brent подешевела на 5%, до 35 долларов за баррель. Сырье сорта WTI упало в цене на 3%, до 33 долларов за баррель. Падение наблюдалось и на американских рынках. Например, индекс Dow Jones рухнул на 5%, S&P — на 4%, NASDAQ — на 3,86%.

Впрочем, как считают в международном рейтинговом агентстве Fitch, тот факт, что ВОЗ признала коронавирус пандемией, уже никакого ощутимого влияния на цену барреля не окажет. Участники рынка и без этого понимали ситуацию с инфекцией.

«Признание вспышки коронавируса пандемией не окажет существенного влияния на нефтяные котировки, так как, по сути, является только констатацией факта: участники рынка и так видят, что качественного улучшения ситуации пока нет, а число заболевших по всему миру продолжает расти», — цитирует РИА Новости старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрия Маринченко.

В свою очередь, доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Валерия Минчичова обращает внимание на то, что не все рынки обваливаются. Стоимость золота, например, впервые за семь лет превысила 1700 долларов за унцию. «Будучи самым надежным товаром в кризисные эпохи, золото дорожает. Растут цены и на сталь, несмотря на коллапс во второй по величине экономике мира, строятся инфраструктурные объекты, автомобили, дома. Ежегодный мировой спрос на сталь составляет 1,9 миллиарда кубических метров. Для сравнения: алюминия мир потребляет около 70 миллионов кубометров», — отмечает Минчичова.

Как признают эксперты, объявление о пандемии коронавируса уже вряд ли что-то изменит для государств, где ситуация с распространением инфекции наиболее тяжелая. В Италии, например, подтверждено более 12 тысяч случаев заболевания. В стране закрываются магазины, рестораны, музеи, запрещены свадьбы, введено ограничение на передвижения. А премьер-министр республики Джузеппе Конте выступает за закрытие государственных и коммерческих предприятий.

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По словам президента Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталия Манкевича, экономику Италии ждет обвал. «Италия — крупнейший район международного туризма, принимающий более 50 миллионов человек в год. Сейчас как российские туристы, так и туристы из других государств массово отказываются от поездки в Италию. Может серьезно пострадать Ватикан, доходная часть бюджета которого также зависит от туризма», — рассказал эксперт АиФ.ru.

В случае с оценкой экономических последствий пандемии коронавируса нужно пристально наблюдать за поведенческой моделью покупателей, говорит кандидат экономических наук, заместитель руководителя некоммерческого проекта «Золотые Имена Высшей Школы» Фонда президентских грантов Юлия Белозерова. Именно ожидание глобальной опасности, подогреваемое информацией в СМИ, заставляет покупателей запасаться товарами (от масок и лекарств до импортной продукции) или массово отказываться от товаров из неблагополучных регионов и туристических поездок. «С другой стороны, мощный регуляционный механизм со стороны государства запускает другие рычаги: административные меры воздействия, выражающиеся в запретах на въезд граждан неблагополучных по вирусу государств, поставок товаров, отмене крупных событийных мероприятий», — подчеркивает эксперт.

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Правительства разных стран одно за другим отменяют массовые мероприятия: от экономических форумов до выставок видеоигр. Это огромные убытки. «Но здоровье дороже, и все это понимают. Приходится изменять формат общественных мероприятий, вводить дистанционный компонент. Для мировой экономики коронавирус — это очередной мощный посыл для структурной перестройки рынка. Всем понятно, что больше денег пойдет на фармацевтику и медицину, многие рынки, такие, как событийный туризм, начнут схлопываться», — считает Белозерова.