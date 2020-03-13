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Загадка на выходные. Сколько страниц в книге?

13.03.2020 10:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предлагаем вам очередную загадку на выходные, которая поможет размять мозги. Ее часто используют на собеседованиях, чтобы проверить эрудицию кандидата. В принципе, эту задачу можно решить простым сложением, но есть и более быстрый и изящный способ. Подумайте, какой, а в понедельник мы опубликуем в этом же тексте ответ.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Lê Tân, unsplash.com

В книге есть некоторое количество страниц, которые нумеруются как обычно — то есть первая, вторая, третья и так далее. Нулевой страницы нет.

Если сложить количество цифр, содержащихся в каждом номере страницы, то получится 1095. Сколько страниц в книге?

 
 
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Ее может решить каждый, вопрос, за сколько времени.
 
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