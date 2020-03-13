Mercedes обновил автокемпер Marco Polo Activity

Источник материала: Tut.by

Вслед за недавно модернизированным Vito в Mercedes представили обновленный вариант мини-кемпера на его основе — Marco Polo в самом простом варианте исполнения Activity, под подъемной крышей которого имеется спальное место для двоих.





Внешние изменения, как и в случае с исходным Vito, незначительные — это, в частности, немного подретушированная решетка радиатора (в качестве опции доступная и в хромированном варианте) и переработанный задний бампер. В салоне изменилась форма вентиляционных дефлекторов, а список доступного оборудования пополнился цифровым зеркалом заднего вида с дисплеем высокого (1600×320 пикселей) разрешения, на который выводится картинка с камеры под задним стеклом (с помощью переключателя можно вернуть и режим оптического зеркала), активная система экстренного торможения и адаптивный круиз-контроль Distronic, поддерживающий заданный интервал до впереди идущего автомобиля при движении по автомагистралям и в пробках.





Отныне для Marco Polo Activity доступна и новая медиасистема с 7-дюймовым сенсорным экраном и возможностью интеграции смартфона, а также пневмоподвеска Airmatic, которую в качестве опции для кемпера предложат с октября. На скоростях до 30 км/ч она может приподнять кузов на 35 мм, а при движении быстрее 110 км/ч, напротив, опустит его на 10 мм.





И, пожалуй, самая главная обновка — это самая мощная версия двухлитрового дизеля OM 654, развивающая 239 л.с. и 500 Нм. С ним Marco Polo Activity 300d может разгоняться до 100 км/ч за 7,9 секунды и развивать максимальные 210 км/ч. По-прежнему доступны варианты того же дизеля мощностью 136, 163 и 190 л.с., работающие в комбинации с 9-ступенчатым «автоматом», задним или полным приводом. Базовый вариант кемпера 170d располагает 102-сильной «четверкой» OM 622, 6-ступенчатой «механикой» и передним приводом.





Напомним также, что прошлой осенью Marco Polo, в гамме которого есть и богатые версии на базе более «навороченного» V-класса (к слову, обновленного еще в прошлом году), отметил свое 35-летие.