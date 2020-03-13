В Сети появился трейлер комедийной драмы с Дмитрием Нагиевым «Гудбай, Америка!».
Как
Кроме Нагиева в фильме снялись Надежда Михалкова, Юрий Стоянов, Владимир Яглыч, Лянка Грыу, Грант Тохатян и другие. Режиссер картины – Сарик Андреасян.
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В Сети появился трейлер фильма «Гудбай, Америка!» с Нагиевым
13.03.2020 — Разное | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
В Сети появился трейлер комедийной драмы с Дмитрием Нагиевым «Гудбай, Америка!».
Как
Кроме Нагиева в фильме снялись Надежда Михалкова, Юрий Стоянов, Владимир Яглыч, Лянка Грыу, Грант Тохатян и другие. Режиссер картины – Сарик Андреасян.
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В Сети появился трейлер комедийной драмы с Дмитрием Нагиевым «Гудбай, Америка!». Как рассказывает РИА Новости, картина основывается на реальных...
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