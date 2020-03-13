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В Сети появился трейлер фильма «Гудбай, Америка!» с Нагиевым

13.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Сети появился трейлер комедийной драмы с Дмитрием Нагиевым «Гудбай, Америка!».

В Сети появился трейлер фильма «Гудбай, Америка!» с Нагиевым

Как рассказывает РИА Новости, картина основывается на реальных историях людей, переехавших из России в США. Герои пытаются забыть о корнях, но сделать это непросто. Герой Нагиева в трейлере задается вопросом: «Что же мы за люди-то такие? Из России уехали, а она из нас – нет».

Кроме Нагиева в фильме снялись Надежда Михалкова, Юрий Стоянов, Владимир Яглыч, Лянка Грыу, Грант Тохатян и другие. Режиссер картины – Сарик Андреасян.

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В Сети появился трейлер комедийной драмы с Дмитрием Нагиевым «Гудбай, Америка!». Как рассказывает РИА Новости, картина основывается на реальных...
 
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