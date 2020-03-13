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Предупреждение преступлений и правонарушений в отношении пожилых граждан

13.03.2020 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Предупреждение преступлений и правонарушений в отношении пожилых граждан

Обеспечение безопасности пожилых граждан – одна из главных задач, стоящих перед государственными органами. Люди старшего поколения в силу своего возраста и состояния здоровья могут стать более доступным объектом совершения преступлений. Любая общность должна уважительно относиться к старикам, которые вырастили, воспитали, защищали своих детей, передают им свой жизненный опыт. Поэтому безопасности пожилых людей уделяется особое внимание.  Одна из задач государства в лице органов внутренних дел – это обеспечить безопасность пожилых людей и создать этой категории населения такие условия жизни, чтобы они могли достойно, а главное спокойно встретить свою старость. В последнее время в отношении данной категории людей все чаще совершаются преступления, совершаемые в основном путем кражи и мошенничества.

Зачастую престарелые граждане, как наиболее уязвимая категория нашего населения подвергнуты преступному посягательству в семье. Это может быть пренебрежительное отношение, выражающееся, например, в нежелании оказать внимание, обеспечить надлежащее питание, чистую одежду, безопасное и удобное место в доме, хороший медицинский уход, личную гигиену и возможность социального общения. Как ни печально, но виновниками насилия и жестокого обращения в отношении пожилых людей чаще всего становятся члены семьи, друзья или знакомые.

В целях не допущения такого рода преступлений, хотелось бы порекомендовать гражданам пенсионного возраста:

– не хранить денежные средства в шкафах с бельем в комнатах квартиры (дома), исключить возможность обнаружения денег посторонними лицами при беглом осмотре квартиры; по возможности хранить крупные суммы денег в банках;

– не открывать дверь в квартиру (дом) незнакомым, в том числе представившимся сотрудниками различных социальных (коммунальных) служб. В любом случае не нужно стыдиться попросить у посетителей предъявить документы. Более того, даже после предъявления документов, не спешить открывать незнакомцам двери. Не лишним будет позвать соседей, позвонить в соответствующие учреждения и поинтересоваться, направляли ли они своего сотрудника и как его фамилия.

На территории республики имеют место случаи обмана пожилых людей. Дни получения пенсии становятся и днями активности мошенников.

Советы, которые помогут избежать гражданам подобных противоправных действий:

В дни получения пенсии посещать почтовые отделения, сбербанки и банкоматы с родственниками или людьми, которым доверяют.

Получив пенсию пересчитывать деньги незаметно для окружающих.

Выходя, обращать внимание на окружающих, которые идут следом. Не вступать в беседу с ними.

Не поддаваться на их предложения, так как они, скорее всего, обманны.

Не верить, что «задарма» можно обогатиться и приумножить ту сумму, которая получена законно.

Не теряться, если найден чей-то кошелек. Обратить на него внимание окружающих, а самому пойти мимо, не поднимая. Скорее всего, это уловка мошенников.

Не вступать ни в какие сделки с незнакомыми людьми.

Поэтому ОВД Шарковщинского райисполкома, предупреждает, что при появлении подозрительных лиц их нельзя впускать в свое жилье под каким-либо предлогом с их стороны и покупать у них какие-либо вещи, а также просим граждан, которым, что-либо известно о преступлениях или противоправных деяниях совершенных в отношении пожилых людей членами их семей или родственниками, не бояться сообщать в органы внутренних дел по телефону – «102».

А.  РОМАНОВСКИЙ,

первый заместитель начальника Шарковщинского РОВД.

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