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«При условии задымленности, загазованности, переносить порывы ветра сильные». Как выбирают растения для посадок на улицах Минска

13.03.2020 11:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Гость программы «Большой город» Анжелика Пузанкова руководитель службы по благоустройству УП «Минскзеленстрой».

«При условии задымленности, загазованности, переносить порывы ветра сильные». Как выбирают растения для посадок на улицах Минска

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов УП «Минскзеленстрой»:
При выборе растений мы всегда стараемся выбрать те, которые наиболее устойчивы к городской среде. Потому что это растение должно нормально себя и при условии задымленности, загазованности, переносить порывы ветра сильные. И когда выбираем растения, мы советуемся с селекционерами, чтобы нам дали рекомендации – те растения, которое наиболее устойчивые. И тогда уже мы их заказываем при формировании заявки на выращивание.

«При условии задымленности, загазованности, переносить порывы ветра сильные». Как выбирают растения для посадок на улицах Минска

Люди в материале: Анжелика Пузанкова, Екатерина Забенько

 
 
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Гость программы «Большой город» – Анжелика Пузанкова – руководитель службы по благоустройству УП «Минскзеленстрой».
 
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