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«При условии задымленности, загазованности, переносить порывы ветра сильные». Как выбирают растения для посадок на улицах Минска
Источник материала: СТВ
Гость программы
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«При условии задымленности, загазованности, переносить порывы ветра сильные». Как выбирают растения для посадок на улицах Минска
Гость программы «Большой город» – Анжелика Пузанкова – руководитель службы по благоустройству УП «Минскзеленстрой».
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