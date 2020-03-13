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Великобритания выделяет 500 тысяч фунтов стерлингов на борьбу с фейками о короновирусе
Источник материала: СТВ
Новости мира. Великобритания выделяет 500 тысяч фунтов стерлингов на борьбу с фейками о короновирусе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В стране уверены: это мешает всемирному противостоянию болезни. В рамках инициативы будет осуществляться поддержка региональных журналистов, помогающих в распространении верной информации о вирусе и других специалистов, которые станут отслеживать ложные сведения.
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Новости мира. Великобритания выделяет 500 тысяч фунтов стерлингов на борьбу с фейками о короновирусе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Если...
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