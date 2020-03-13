ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Великобритания выделяет 500 тысяч фунтов стерлингов на борьбу с фейками о короновирусе

13.03.2020 11:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости мира. Великобритания выделяет 500 тысяч фунтов стерлингов на борьбу с фейками о короновирусе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

Великобритания выделяет 500 тысяч фунтов стерлингов на борьбу с фейками о короновирусе

В стране уверены: это мешает всемирному противостоянию болезни. В рамках инициативы будет осуществляться поддержка региональных журналистов, помогающих в распространении верной информации о вирусе и других специалистов, которые станут отслеживать ложные сведения.   

Великобритания выделяет 500 тысяч фунтов стерлингов на борьбу с фейками о короновирусе

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Великобритания выделяет 500 тысяч фунтов стерлингов на борьбу с фейками о короновирусе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    «Если...
 
Новости дня
Новости разные
 
Работники «АгроНивы» занимаются в собственном тренажерном зале
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика