Ловец планеты X. Самую дальнюю планету от Солнца открыл фермер из Канзаса

Источник материала: Аргументы и факты

13 марта 1930 года, в 75-летнюю годовщину со дня рождения Персиваля Ловелла, обсерватория официально объявила об открытии «планеты Икс». Первооткрывателем планеты международное астрономическое сообщество признало Клайда Томбо, 24-летнего сына фермера, не имевшего высшего образования.

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Полёт в вечность

19 января 2006 года с космодрома на мысе Канаверал была запущена ракета-носитель «Атлас-5», отправившая в далёкий космос межпланетную станцию «Новые горизонты». Задачей экспедиции является изучение Плутона и его спутника Харона. Согласно программе полёта, станция начнёт наблюдения за Плутоном в феврале 2015 года.

В дальнейшем аппарат «Новые горизонты» изучит несколько объектов в поясе Койпера, а затем покинет пределы Солнечной системы.

Помимо научной аппаратуры, на борту «Новых горизонтов» есть весьма необычный груз. В специальной капсуле находится примерно одна унция праха астронома Клайда Томбо, которому принадлежит честь открытия Плутона. Запуск аппарата «Новые горизонты» состоялся в год 100-летия со дня рождения астронома.

И так получается, что в каком-то смысле именно Клайд Томбо станет первым землянином, которому предстоит покинуть Солнечную систему и выйти в межзвёздное пространство…





Межпланетная исследовательская станция «Новые горизонты» с прахом Клайда Томбо. Фото: www.globallookpress.com

Мальчик, который увидел Луну

Когда 4 февраля 1906 года в бедной семье американских фермеров из Иллинойса родился мальчик, которого назвали Клайдом, никто и помыслить не мог, что делом всей его жизни станет астрономия. Тяжкий крестьянский труд от рассвета до заката — так жили его родители, такая же доля ждала и Клайда.

Но однажды, когда мальчику было 12 лет, он впервые увидел Луну в телескоп и буквально заболел звёздами. Над его увлечением подшучивали, но Клайд не обращал на это внимания. Когда же он оканчивал школу, в книге выпускников одноклассники написал о Томбо: «Он откроет новый мир».

Но для того, чтобы открыть новый мир, нужно было учиться, а денег на такую роскошь у родителей Клайда не было. Семья к тому времени в поисках лучшей доли перебралась в Канзас, однако их достаток не стал настолько велик, чтобы позволить Клайду сменить поле на аудиторию в колледже.

Но упрямый парень не хотел отказываться от своего увлечения. Невероятным образом он совмещал труд фермера и занятия астрономией, конструируя телескопы самостоятельно.

Приглашение

В 1927 году Клайд провернул необычную «финансово-астрономическую операцию»: стремясь добыть деньги для создания более сложного телескопа, астроном-любитель предложил сделать новый телескоп для своего дяди, который тоже увлекался астрономией.

Дядя согласился и вскоре получил великолепный телескоп, сделанный племянником. Придя в восторг, он прислал Клайду деньги для строительства новой модели, которую молодой человек собирался построить уже для самостоятельных наблюдений.

Эта новая модель оказалась столь хороша, что Клайд Томбо рискнул послать результаты своих наблюдений для оценки астрономам Ловелловской обсерватории.

Когда директор обсерватории Весто Слайфер ознакомился с плодами наблюдений самоучки из Канзаса, то понял, что имеет дело учёным-самородком. Недолго думая, он послал Томбо письмо с приглашением занять штатную должность лаборанта-фотографа Ловелловской обсерватории.

Вряд ли родители Клайда были в восторге от того, что сын собрался уезжать. Однако они решили — такой шанс реализовать свою мечту сыну может больше и не представиться. И в январе 1929 года, попрощавшись с родителями, а также с братьями и сёстрами, Клайд Томбо отправился в Аризону.

Модель Ловелла

Главной задачей, над которой бились в тот момент астрономы Ловелловской обсерватории, были поиски так называемой «планеты Икс».

В начале XX века основатель лаборатории Персиваль Ловелл построил математическую модель, согласно которой, возмущения, фиксируемые при движении по орбитам самых дальних планет Солнечной системы Урана и Нептуна, вызваны существованием ещё одной планеты за орбитой Нептуна. Предполагаемое небесное тело получило название «планета Х».

Свои поиски на основании результатов вычислений Ловелл начал в 1905 году, однако за три года так и не добился результатов. В 1908 году астроном снова произвёл расчёты и ещё раз утвердился во мнении, что «планета X» существует. Её поиск превратился для Ловелла в важнейшую задачу, в дело всей жизни, однако планета упорно не обнаруживалась.

В январе 1915 года учёный, что называется, пошёл ва-банк: он выступил в Американской Академии искусств и наук со 105-страничным сообщением о «транснептуновой планете», причём на иллюстрировавших рассказ рисунках и звёздных картах орбита «планеты X» была отмечена как уже открытая.

Персиваль Ловелл поставил на кон свой научный авторитет и стал вести наблюдения за звёздным небом с маниакальным упорством. Постоянное напряжение и нервный стресс сделали своё чёрное дело — 12 ноября 1916 года астроном скончался.

Новичкам везёт и в астрономии

На протяжении следующего десятилетия учёные продолжали искать «планету X», хотя к расчётам Ловелла многие относились скептически. Загадочную планету никому обнаружить не удавалось.

За дело вновь взялись астрономы Ловелловской обсерватории. Умерший основатель завещал своему детищу часть состояния, что позволило продолжить заниматься научной деятельностью. Естественно, что благодарные последователи пытались доказать правоту своего учителя и благодетеля.

Весной 1929 года в ряды ловцов «планеты X» вступил и Клайд Томбо, прошедший ускоренные курсы ликвидации своей безграмотности в теоретической астрономии.

Работа профессионального астронома многим представляется как простое смотрение в телескоп, где видны красивые звёздочки. На деле это изнурительный каторжный труд, заключающийся во многочасовом фиксировании неба с помощью фотоаппаратуры, а затем в сравнительном анализе снимков, на которых изображены тысячи малоразличимых объектов. Подобный анализ представляет собой непростую задачу и в начале XXI века, а что уж говорить о временах 80-летней давности с их техническим несовершенством. Для того, чтобы добиться успеха в подобной работе, надо быть поистине одержимым человеком. Но Клайд Томбо был как раз из числа таких людей.

Зимой 1930 года молодой астроном обнаружил, что на фотоснимках, сделанных 21, 23 и 29 января, зафиксирован объект, характеристики которого очень близки к искомой «планете X».

А дальше пошли томительные для Клайда Томбо недели, когда коллеги и он сам продолжали наблюдать за обнаруженным объектом, стараясь понять, с чем имеют дело. Смущало то, что «планета Х» оказалась куда менее яркой, чем ожидалось. И всё-таки дальнейшие наблюдения показали, что речь идёт именно о планете.

13 марта 1930 года, в 75-летнюю годовщину со дня рождения Персиваля Ловелла, обсерватория официально объявила об открытии «планеты Икс». Первооткрывателем планеты международное астрономическое сообщество признало Клайда Томбо, 24-летнего сына фермера, не имевшего высшего образования.

Имя «планете X» дала школьница

Возник спор о том, какое имя получит новая планета. Предложения сыпались со всего мира, но изначально честь присвоения имени астрономы передали Констанции Ловелл, вдове Персиваля Ловелла. Однако ни одно из названий, предложенных женщиной, поддержки не нашло. Обратились к «гласу народа» и выбрали Плутон — в честь древнеримского варианта имени греческого бога подземного царства. Такое название продолжало ранее существовавшую традицию наименования планет. Интересно, что первой название «Плутон» предложила Венеция Берни, школьница из Оксфорда, которой было 11 лет. Но ещё более интересно то, что двоюродный дед Венеции в своё время предложил названия для спутников Марса — Фобос и Деймос.

Что касается Клайда Томбо, то его жизнь после открытия Плутона изменилась к лучшему. На присуждённую ему премию он поступил в колледж. Затем Томбо продолжил обучение в Канзасском университете, руководство которого выделило ему специальную стипендию.

После окончания университета Клайд Томбо вернулся к работе в обсерватории. Он возглавлял поиски десятой планеты Солнечной системы и пришёл к выводу, что такой не существует. За многие годы исследований он открыл сотни космических объектов, среди которых были крупные астероиды и кометы, однако открытие Плутона так и осталось крупнейшим достижением в его научной карьере.

Как «разжаловали» Плутон

Часто личная жизнь людей, одержимых наукой, складывается трудно, однако Клайду Томбо и здесь повезло. В 1934 году, во время обучения в университете, он женился на студентке того же университета Патрисии Эдсон, которая стала его спутницей и помощницей на всю жизнь.

Клайд Томбо ушёл из жизни 17 января 1997 года, не дожив менее трёх недель до своего 91-го дня рождения и оставив после себя, кроме научных достижений, двоих детей, пятерых внуков и восьмерых правнуков.

В 2006 году, в год 100-летия Томбо, прославившее его открытие «понизили» в статусе. Дело в том, что на протяжении всего XX века у астрономов росли сомнения в том, что Плутон является той самой «планетой Х», предсказанной Ловеллом. Математические модели учёного не были подтверждены новыми астрономическими данными. То, что Плутон оказался в месте, которое в 1915 году Персиваль Ловелл определил «планете X», сегодня считается просто совпадением. По современным научным данным, Плутон — это один из крупнейших объектов находящегося за орбитой Нептуна так называемого пояса Койпера.

Международный астрономический союз в 2006 году впервые дал точное определение понятия «планета», и характеристики Плутона под него не подошли. Поэтому открытое Томбо небесное тело перевели в новый разряд «карликовых планет».

Несмотря на это, имя Клайда Томбо навсегда осталось в истории астрономии. А частица его отправилась в удивительное путешествие, мимо открытой им планеты, в глубины Вселенной…