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В Беларуси из-за коронавируса проверяют общественные места на наличие антисептиков и вентиляции

13.03.2020 10:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси из-за ситуации с коронавирусом до 6 апреля ограничиваются массовые мероприятия с международным участием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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В Беларуси из-за коронавируса проверяют общественные места на наличие антисептиков и вентиляции

С 12 марта в Беларуси проводится мониторинг мест общего сбора граждан на предмет правильно работающих вентиляционных шахт, наличия антисептиков и соблюдения других санитарных норм.

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Новости Беларуси. В Беларуси из-за ситуации с коронавирусом до 6 апреля ограничиваются массовые мероприятия с международным участием, сообщили в программе...
 
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