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В Беларуси из-за коронавируса проверяют общественные места на наличие антисептиков и вентиляции
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси из-за ситуации с коронавирусом до 6 апреля ограничиваются массовые мероприятия с международным участием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С 12 марта в Беларуси проводится мониторинг мест общего сбора граждан на предмет правильно работающих вентиляционных шахт, наличия антисептиков и соблюдения других санитарных норм.
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Новости Беларуси. В Беларуси из-за ситуации с коронавирусом до 6 апреля ограничиваются массовые мероприятия с международным участием, сообщили в программе...
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