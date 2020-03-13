В Беларуси из-за коронавируса проверяют общественные места на наличие антисептиков и вентиляции

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси из-за ситуации с коронавирусом до 6 апреля ограничиваются массовые мероприятия с международным участием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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С 12 марта в Беларуси проводится мониторинг мест общего сбора граждан на предмет правильно работающих вентиляционных шахт, наличия антисептиков и соблюдения других санитарных норм.