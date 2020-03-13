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Президент: недостатков хватает по всех органах власти, в том числе и милиции

13.03.2020 11:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Желающих подорвать белорусское государство изнутри не уменьшается. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая с докладом министра внутренних дел Юрия Караева, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент: недостатков хватает по всех органах власти, в том числе и милиции

"Мы с вами когда-то договаривались, что, войдя в курс дела, освоившись, вы доложите о ситуации и скажете, что необходимо. Думаю, вы уже, анализируя итоги прошлого года, можете сделать соответствующие выводы и сказать, что нам еще надо сделать в органах внутренних дел, чтобы милиция работала более эффективно", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что недостатков хватает по всех органах власти, в том числе и милиции. "Но без милиции никуда, потому участковый с людьми, да и министр сегодня не оторван от общества. Без милиции мы не сможем обеспечить стабильность в нашем государстве", - убежден Президент.

По его словам, дело даже не в каких-то политических кампаниях: в стране их проводили неоднократно, поэтому проведут спокойно и в этот раз. "Нам надо смотреть подальше - чтобы у нас было стабильное общество. Надо ухо держать востро: желающих подорвать нас изнутри не уменьшается. К сожалению, большинство из тех, кто изъявляет такие желания, это так называемые наши граждане. Их даже трудно гражданами назвать. У них все плохо, им бы в чем-нибудь подковырнуть власть и разобщить общество, сделать хуже. Они используют любой момент. Я читаю их разного рода заявления не только в интернете, но и в так называемых средствах массовой информации, - заметил Александр Лукашенко. - Поэтому милиции я лично отвожу очень большое место в обеспечении стабильности в нашем обществе".

 
 
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  Желающих подорвать белорусское государство изнутри не уменьшается. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая с докладом министра...
 
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