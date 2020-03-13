«Соседи спрашивают, как ВИЧ передаётся». Мирослава Дыдышко вернулась в Пинск

Источник материала: Виртуальный Брест

Что с ребёнком происходит сейчас, рассказывает её мама. В середине февраля история семьи Дыдышко из Пинска стала темой номер один в Беларуси.





Мирослава вернулась домой из Минска, где лежала в больнице

Новорожденную девочку заразили ВИЧ-инфекцией, хотя в семье все здоровы . Где и при каких обстоятельствах всё случилось, непонятно? Мама ребёнка считает, что дочь могла заразиться в Пинской детской больнице и обратилась в Пинский межрайонный отдел Следственного комитета с просьбой найти виновных.





Теперь в кроватке Мирославы примяты подушки и разложены игрушки

В Пинскую детскую больницу приезжала комиссия Минздрава. Мамы в социальных сетях задавали вопросы «Ваших детей тоже вызывали сдавать анализы?». Результаты работы министерской проверки опубликованы не были, их передали в межрайотдел Следственного комитета.

Министр здравоохранения Владимир Караник прокомментировал, что ВИЧ-инфекция в Пинской больнице больше ни у кого не выявлена.





Дома от малышки не отходят ни на шаг

Мирослава не может найти себе места на маминых руках. Малышка перебирает игрушки, карабкается на спинку дивана и даже ходит, когда брат придерживает её за руку. Мирослава с интересом смотрит на незнакомую тётю, доверяет ей свои игрушки. Для фото и вовсе позирует. Сколько было этих тётей и дядей с фотоаппаратами и камерами за последний месяц — не перечесть.

— Информацию по нашему делу узнаем из СМИ, — делится мама девочки Светлана. Единственный, с кем общается Светлана напрямую, следователь. Остальное узнаёт через журналистов.





Мирослава вместе со своей мамой и братом

Годовалая Мирослава дома уже неделю. И это отнюдь не измученный болезнью ребёнок. На вид очень активная и любознательная девочка.

— Намного, намного лучше стало, – рассказывает Светлана. Врачи её на ноги подняли. Она тяжёлая туда поступила. Сейчас можно сказать здоровенькая, только вот эта у нас беда — ВИЧ. Она активная, кушает, играется. Шустрая такая, ей всё интересно.

Малышке выдали медицинские препараты. Сказали, что принимать нужно строго по расписанию и, конечно, не пропускать. В день — две с половиной таблетки. Кроме того Мирослава принимает лекарства от сердца.





Лекарства, которые принимает девочка

— Нам рассказали, что нельзя допускать ранок, порезов. И болеть нельзя. Честно сказать, я ещё не понимаю, что у неё ВИЧ-инфекция, – рассказывает Светлана Дыдышко.

Старшие братья в Мирославе души не чают. Приглядывают и заботятся. К семье Дыдышко отношение изменилось даже в лучшую сторону. Все интересуются.

— Соседка рожала 26 февраля, а я 28. У них взяли анализ на ВИЧ, ждут результата. Мама есть мама. Спрашивает у нас, как инфекция передаётся. Может, через слюну? Рассказываю, что через кровь.

Светлана вспоминает, что им предлагали помощь. Говорит, что деньги не возьмёт.

— Мы своими силами.





Учиться ходить девочке помогает старший брат

Мама сегодня размышляет, что будет дальше. В детском саду, школе, как жизнь сложится…

— Немного страшно, что будет, когда она вырастет. Но у неё есть старшие братья. Защитят, помогут. Дочка долгожданная. Мы её все очень любим.