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«Соседи спрашивают, как ВИЧ передаётся». Мирослава Дыдышко вернулась в Пинск
13.03.2020 11:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Что с ребёнком происходит сейчас, рассказывает её мама. В середине февраля история семьи Дыдышко из Пинска стала темой номер один в Беларуси.
Мирослава вернулась домой из Минска, где лежала в больнице
Новорожденную девочку
Теперь в кроватке Мирославы примяты подушки и разложены игрушки
В Пинскую детскую больницу
Министр здравоохранения Владимир Караник прокомментировал, что ВИЧ-инфекция в Пинской больнице больше ни у кого не выявлена.
Дома от малышки не отходят ни на шаг
Мирослава не может найти себе места на маминых руках. Малышка перебирает игрушки, карабкается на спинку дивана и даже ходит, когда брат придерживает её за руку. Мирослава с интересом смотрит на незнакомую тётю, доверяет ей свои игрушки. Для фото и вовсе позирует. Сколько было этих тётей и дядей с фотоаппаратами и камерами за последний месяц — не перечесть.
— Информацию по нашему делу узнаем из СМИ, — делится мама девочки Светлана. Единственный, с кем общается Светлана напрямую, следователь. Остальное узнаёт через журналистов.
Мирослава вместе со своей мамой и братом
Годовалая Мирослава дома уже неделю. И это отнюдь не измученный болезнью ребёнок. На вид очень активная и любознательная девочка.
— Намного, намного лучше стало, – рассказывает Светлана. Врачи её на ноги подняли. Она тяжёлая туда поступила. Сейчас можно сказать здоровенькая, только вот эта у нас беда — ВИЧ. Она активная, кушает, играется. Шустрая такая, ей всё интересно.
Малышке выдали медицинские препараты. Сказали, что принимать нужно строго по расписанию и, конечно, не пропускать. В день — две с половиной таблетки. Кроме того Мирослава принимает лекарства от сердца.
Лекарства, которые принимает девочка
— Нам рассказали, что нельзя допускать ранок, порезов. И болеть нельзя. Честно сказать, я ещё не понимаю, что у неё ВИЧ-инфекция, – рассказывает Светлана Дыдышко.
Старшие братья в Мирославе души не чают. Приглядывают и заботятся. К семье Дыдышко отношение изменилось даже в лучшую сторону. Все интересуются.
— Соседка рожала 26 февраля, а я 28. У них взяли анализ на ВИЧ, ждут результата. Мама есть мама. Спрашивает у нас, как инфекция передаётся. Может, через слюну? Рассказываю, что через кровь.
Светлана вспоминает, что им предлагали помощь. Говорит, что деньги не возьмёт.
— Мы своими силами.
Учиться ходить девочке помогает старший брат
Мама сегодня размышляет, что будет дальше. В детском саду, школе, как жизнь сложится…
— Немного страшно, что будет, когда она вырастет. Но у неё есть старшие братья. Защитят, помогут. Дочка долгожданная. Мы её все очень любим.
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Что с ребёнком происходит сейчас, рассказывает её мама. В середине февраля история семьи Дыдышко из Пинска стала темой номер один в Беларуси. Мирослава...
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