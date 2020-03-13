О последствиях вчерашней непогоды в Брестской области рассказали в МЧС

Источник материала: Виртуальный Брест

В результате сильного ветра (порывами до 24 м/с), по данным РУП «Брестэнерго», на территории области отключалась 355 трансформаторных подстанций, нарушалось электроснабжение в 62 населенных пунктах Барановичского (14), Брестского (5), Ивацевичского, Каменецкого (20), Лунинецкого (5), Ляховичского (11), Малоритского (2), Пружанского (5) районов.





Отключения оперативно устранялись аварийными бригадами. По состоянию на 06-00 продолжаются работы по восстановлению электроснабжения 3 населенных пунктов Пружанского района.





На территории Брестской области зафиксировано 17 случаев падения деревьев в следующих районах: Барановичском (5 случаев), Березовском (1), Брестском (3), Ганцевичском (1), Ляховичском (3), Малоритском (1), Пружанском (2) и Столинском (1). Работы по распиловке и уборке упавших деревьев проводились дорожными службами. В Барановичском районе в 2 случаях привлекались подразделения МЧС .





Пострадавших нет.