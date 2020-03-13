ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

О последствиях вчерашней непогоды в Брестской области рассказали в МЧС

13.03.2020 11:36 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В результате сильного ветра (порывами до 24 м/с), по данным РУП «Брестэнерго», на территории области отключалась 355 трансформаторных подстанций, нарушалось электроснабжение в 62 населенных пунктах Барановичского (14), Брестского (5), Ивацевичского, Каменецкого (20), Лунинецкого (5), Ляховичского (11), Малоритского (2), Пружанского (5) районов.

О последствиях вчерашней непогоды в Брестской области рассказали в МЧС

Отключения оперативно устранялись аварийными бригадами. По состоянию на 06-00 продолжаются работы по восстановлению электроснабжения 3 населенных пунктов Пружанского района.

О последствиях вчерашней непогоды в Брестской области рассказали в МЧС

На территории Брестской области зафиксировано 17 случаев падения деревьев в следующих районах: Барановичском (5 случаев), Березовском (1), Брестском (3), Ганцевичском (1), Ляховичском (3), Малоритском (1), Пружанском (2) и Столинском (1). Работы по распиловке и уборке упавших деревьев проводились дорожными службами. В Барановичском районе в 2 случаях привлекались подразделения МЧС.

О последствиях вчерашней непогоды в Брестской области рассказали в МЧС

Пострадавших нет.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В результате сильного ветра (порывами до 24 м/с), по данным РУП «Брестэнерго», на территории области отключалась 355 трансформаторных подстанций, нарушалось...
 
Новости дня
Новости разные
 
В райисполкоме рассказали, как себя вести при сильном ветре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика