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О последствиях вчерашней непогоды в Брестской области рассказали в МЧС
13.03.2020 11:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В результате сильного ветра (порывами до 24 м/с), по данным РУП «Брестэнерго», на территории области отключалась 355 трансформаторных подстанций, нарушалось электроснабжение в 62 населенных пунктах Барановичского (14), Брестского (5), Ивацевичского, Каменецкого (20), Лунинецкого (5), Ляховичского (11), Малоритского (2), Пружанского (5) районов.
Отключения оперативно устранялись аварийными бригадами. По состоянию на 06-00 продолжаются работы по восстановлению электроснабжения 3 населенных пунктов Пружанского района.
На территории Брестской области зафиксировано 17 случаев падения деревьев в следующих районах: Барановичском (5 случаев), Березовском (1), Брестском (3),
Пострадавших нет.
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В результате сильного ветра (порывами до 24 м/с), по данным РУП «Брестэнерго», на территории области отключалась 355 трансформаторных подстанций, нарушалось...
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