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Пока, весна! В выходные в Бресте обещают снег и метель
13.03.2020 11:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В выходные в Бресте похолодает, ожидаются небольшой снег и метель.
Фото: Ольга Комягина, TUT.BY
В субботу утром будет переменная облачность без осадков. Во второй половине дня воздух прогреется всего до +4°С. Вечером небольшой снег, метель и похолодание до -2°С.
На ночь воскресенья также передают небольшой снег с метелью. Утром столбик термометра покажет 5 градусов мороза. Днем будет ясно и без осадков. Температура воздуха составит +1…3°С.
Пусть погода не испортит вам выходные, друзья!
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В выходные в Бресте похолодает, ожидаются небольшой снег и метель. Фото: Ольга Комягина, TUT.BY В субботу утром будет переменная облачность без осадков. Во второй...
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