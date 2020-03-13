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Брестская область присоединилась к проекту "Карта гостя"

13.03.2020 11:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестская область присоединилась к туристическому проекту "Карта гостя", сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма облисполкома.

Брестская область присоединилась к проекту "Карта гостя"

"Проект региональной "Карты гостя" реализуем совместно с УП "Мингорсправка". Покупая эту карту, турист может путешествовать по области, получая комплексную услугу. Предоставляется возможность посещения объектов проживания, питания, а также музеев, агроусадеб со скидками", - отметили в управлении. Специалисты продолжают работать над наполнением программы карты. К этому проекту уже присоединились более 80 субъектов туристического бизнеса Брестской области.

Еще одним знаковым для области событием в нынешнем году станет создание сети туристско-информационных центров. Их планируют открыть на базе районных краеведческих музеев. Параллельно брестские специалисты совместно с зарубежными коллегами разрабатывают трансграничные маршруты. Комбинированный туризм, предусматривающий посещение нескольких стран, сейчас особенно популярен среди путешественников.

"Достаточно амбициозный проект готовим с польской и литовской сторонами. Один из маршрутов ведет из Клайпеды в Брест (через Каунас, Вильнюс, Гродно) с выходом на польскую территорию, - пояснили в управлении. - Рабочая группа по трансграничному туризму Беларуси и Польши также разрабатывает ряд дорожных карт по развитию турдестинаций. Начали с Беловежской пущи, дальше коснемся "Прибужского Полесья". Планируем создать маршруты по фортификационным сооружениям". Специалисты находят интересным проект создания крупной туристической дестинации в долине реки Мухавец.

Брестскую область в 2019 году посетили более 1,3 млн туристов. Поток иностранных гостей увеличился на 9%. Рост во внутреннем туризме - 12,2%.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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  Брестская область присоединилась к туристическому проекту "Карта гостя", сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма облисполкома. "Проект...
 
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